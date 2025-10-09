Sự việc xảy ra vào tối 8/10 trong gia đình chị Vũ Thị Ngọc Liên (SN 1990) trú tại phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng, tỉnh Hải Dương cũ).

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Liên cho biết, gia đình có 2 nhà tắm và 2 nhà vệ sinh ở tầng 1 và tầng 2, thường chỉ dùng ở tầng 2. Tối 8/10, do chị đang dùng nhà vệ sinh tầng 2, con gái 12 tuổi phải xuống tầng 1 dùng tạm. Một lát sau, thấy con gái hét thất thanh, chị vội chạy xuống. Ngó vào nhà vệ sinh, chị sững người khi thấy một con rắn cạp nia đang cuộn tròn ở phía sau bồn cầu. “Con gái tôi kể lại, lúc định đi vệ sinh thì phát hiện bồn cầu có dấu vết lạ. Bình thường bồn cầu rất sạch sẽ, nhưng khi đó lại xuất hiện một vệt bùn đất dài từ dưới lên, trông như có con gì đó vừa bò qua. Hơn nữa, cháu nghe thấy tiếng ‘phì phì’, nên quan sát kỹ thì thấy một chiếc đuôi rắn đang ngoe nguẩy phía sau nắp bồn cầu”, chị Liên kể lại.

Hình ảnh rắn cạp nia sau khi bị xử lý - Ảnh: VietNamNet Trước cảnh tượng đó, chị vội đóng cửa nhà tắm, gọi chồng và nhờ hàng xóm đến xử lý. Chị cho hay, con rắn to, trườn nhanh nên phải khá lâu, mọi người mới có thể khống chế. “May mà bục nhà vệ sinh cao nên con rắn không thể trườn ra ngoài. Chúng tôi dồn nó vào một góc rồi xử lý. Quan sát kỹ, tôi thấy có một vệt dài trên thành bồn cầu, trong khi các nắp cống xung quanh vẫn đóng kín, nên có thể khẳng định con rắn đã bò lên từ bồn cầu. Cả đêm đó, tôi thao thức vì sợ hãi”, chị Liên chia sẻ.

Nhà chị Liên nằm ở mặt đường lớn, trước nay chưa từng xảy ra tình trạng rắn bò vào nhà. Chị cho rằng, tình huống đáng sợ xuất hiện là do gần đây có mưa bão, ngập lụt. Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, tối 8/10, ông H. đi dạo trong vườn và bị một con rắn lục cắn vào chân. Sau đó, ông bắt con rắn, cho vào túi nilon và mang đến Trung tâm Y tế Sơn Hòa để bác sĩ kiểm tra. Tại đây, ông H. được kiểm tra, sơ cứu vết thương, truyền dịch và sử dụng các loại thuốc kháng viêm. Quá trình điều trị, sức khỏe ông H. ổn định và đang được theo dõi tại Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế Sơn Hòa. Con rắn lục được ông lão 70 tuổi mang đến gặp bác sĩ - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Sơn Hòa, rắn lục cắn ông H. có tên khoa học là Trimeresurus stejnegeri. Đây là loài rắn có nọc độc, chủ yếu sống về đêm, bám trụ trên các cành cây hoặc bò ở mặt đất.

