Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên Xa lộ 50 gần Sacramento, California, Mỹ khi một chiếc trực thăng y tế bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống đường cao tốc. Khoảng 15 người đi đường dũng cảm đã không ngần ngại chạy đến hiện trường để hỗ trợ giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Ba người trên máy bay hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ va chạm.

