3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 9/10/2025, vận trình như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Tâm linh - Tử vi 08/10/2025 16:35

3 con giáp 'vận đỏ như son', vận trình như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được khoản đãi nhiều nhất, may mắn tràn ngập, có cuộc sống sung túc hàng đầu. Trong cuộc sống Dần thường gặp được nhiều quý nhân nên dù phải đối mặt với nhiều sóng gió, cuối cùng bản mệnh sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Công việc cũng được cấp trên ghi nhận, sự nghiệp có nhiều thành tựu đáng tự hào.

Con giáp may mắn này cũng nằm trong số những con giáp có tài lộc rải đều cả năm, các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau. Chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó. Người tuổi Dần sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. 

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 9/10/2025, vận trình như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc sẽ đến trong suốt cả năm nên bản mệnh chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Thậm chí với khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết tiêu những gì cần tiêu thì Sửu không những có một cuộc sống đầy đủ mà còn tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai.

Tử vi cho biết năm nay là thời điểm tốt lành với tuổi Ngọ. Đây sẽ là khoảng thời gian bản mệnh chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch làm ăn quan trọng hoặc các dự án lớn trong công việc và gặt hái những thành tựu rực rỡ.

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 9/10/2025, vận trình như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hầu như muốn làm giàu lúc nào cũng được, tiền bạc với họ không thành vấn đề. Tử vi cho biết, nhờ được sao tốt chiếu mệnh, thần may mắn mỉm cười, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt, nên biết nắm bắt để phát huy lợi thế.

Đây có thể là một bất lợi trong chuyện làm ăn, lúc mà Tuất cần phải hành sự cẩn trọng. Vì vậy, tuổi Tuất được khuyên nên biết quan tâm đến cảm xúc của đối phương hơn, bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ, có như vậy việc lớn với họ mới dễ thành và chính Tuất chứ không phải ai khác sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất.

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 9/10/2025, vận trình như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

