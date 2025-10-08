Mang số vàng bị cháy đen đi kiểm tra, khách hàng sốc nặng khi giá trị thật sự của nó và đưa ra quyết định bất ngờ

Một tiệm vàng Sirichai ở tỉnh Nakhon Sawan, Thái Lan đã đăng tải một video lên TikTok ghi lại cảnh một khách hàng đang cố gắng thu hồi số vàng từ một ngôi nhà bị cháy. Kết quả là sau khi nấu chảy, khối vàng nặng 36,28 gram và có độ tinh khiết 88%. Khi định giá trên thị trường vàng, nó có thể được bán với giá 101.584 baht (hơn 82 triệu đồng). Cuối cùng, chủ sở hữu vàng quyết định bán vàng cho cửa hàng ngay lập tức.

Video 10 giờ 0 phút trước 10 giờ 0 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-so-vang-bi-chay-en-i-kiem-tra-khach-hang-soc-nang-khi-gia-tri-that-su-cua-no-va-ua-ra-quyet-inh-bat-ngo-743698.html