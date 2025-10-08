Báo dữ trốn thoát khỏi sở thú đột nhập vào khách sạn khiến nhân viên bảo vệ sợ hãi

Con vật đã được đưa đến Sở thú Lembang Park để kiểm tra sức khỏe nhưng đã trốn thoát khỏi chuồng ở Tây Java, Indonesia vào ngày 28/8. Nó đã mất tích trong vài tuần trước khi nhân viên bảo vệ Nasimah phát hiện ra nó trên tầng hai của tòa nhà vào ngày 6/10.

