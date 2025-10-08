Từ ngày 18/8 đến 28/8 âm lịch, 3 con giáp HÀO QUANG SOI CHIẾU, tài vận lên cao, lộc ào ào vào tận cửa, Phú Quý Phát Tài

Từ ngày 18/8 đến 28/8 âm lịch, nhờ có Chính Tài hỗ trợ nên tuổi Dậu rủng rỉnh tiền bạc hơn thời gian trước. Bạn muốn mua sắm thỏa thích, nhưng đừng vội vàng bởi đó không phải là cách khôn ngoan để tiêu tiền, nhất là trong khoảng thời gian này. Thời gian này cũng có nhiều vận may sẽ liên tiếp “ập đến" giúp bạn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên thành tích mà bạn có được không chỉ là do năng lực mà còn nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của rất nhiều người.

Đào hoa ghé thăm con giáp tuổi Dậu nên nếu bản mệnh vẫn cô đơn, bạn có thể thử mở lòng đón nhận họ trong ngày có Tam Hợp. Hãy tận hưởng những ngày tuyệt vời này nhé. Những cặp vợ chồng cũng cảm nhận được sự chia sẻ, đồng cảm hơn trong thời gian này.

Từ ngày 18/8 đến 28/8 âm lịch, Tam Hội cho thấy con giáp tuổi Mùi đừng ngại ngần dấn thân vào một cuộc vui nào đó khi bạn được mời gọi, thông qua đó bạn sẽ gắn kết với mọi người nhiều hơn và có những phút giây thật vui vẻ. Đừng rụt rè, nhút nhát và đánh mất cơ hội của chính bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Thiên Tài mà nhiều người tuổi Mùi cải thiện tình hình tài chính một cách đáng kể trong ngày này. Bạn cũng đang cảm thấy rằng vận may đang tới và thừa thắng xông lên. Thế nhưng hãy cố gắng tỉnh táo để nhận diện những rủi ro tiềm tàng nữa nhé.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ ngày 18/8 đến 28/8 âm lịch, Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng thực hiện ngay chứ không hề có ý định thoái thác hay đùn đẩy cho người khác. Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng hơn nữa, đặc biệt nếu như bạn là người có vị thế cao.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Bạn vô cùng tin tưởng vào nửa kia của mình

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!