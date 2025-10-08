Từ hôm nay đến ngày 10/10, 3 con giáp vô cùng đen đủi, chật vật vì tiền, khó khăn phải kiếm từng đồng, tình duyên không như ý nguyện

Từ hôm nay đến ngày 10/10, con giáp tuổi Tỵ có cảm giác mọi khó khăn đổ lên đầu mình khi xuất hiện Tương Hại. Cuộc sống là vậy, chỉ khi trải qua khó khăn bạn mới thấy được thành quả ngọt ngào đến nhường nào vì thế hãy mạnh mẽ bước qua bạn nhé. Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên dự báo tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải một vài trục trặc nhỏ khiến bản mệnh cảm thấy khó chịu.

Hỏa - Mộc tương sinh dự báo đào hoa nở rộ với người độc thân. Tuy nhiên có một người nào đó có thể sẽ tìm cách theo đuổi bạn bằng những cách thức lãng mạn và hơi sến súa. Chính vì thế mà trong lòng bạn lúc này vẫn còn những nghi ngờ. Hãy cứ để thời gian là câu trả lời chính xác nhất bạn nhé.

Từ hôm nay đến ngày 10/10, Lục Xung dễ khiến con giáp tuổi Hợi để xảy ra xung đột trong ngày hôm nay khi bản mệnh chẳng chịu nhún nhường một chút nào. Đôi khi không cần đúng sai, thắng thua rõ ràng đâu bạn nhé, quan trọng là mối quan hệ phải gắn kết và thấu hiểu.

Thủy - Hỏa xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, bạn hay lo lắng, nghĩ ngợi nhiều nên thường xuyên mất ngủ. Để cải thiện tình trạng hiện tại bạn nên đi ngủ sớm hơn, hạn chế dùng điện thoại mỗi tối.

Con giáp tuổi Thìn

Từ hôm nay đến ngày 10/10, cục diện Tương Xung khiến cho công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ, những việc tưởng chừng thuận lợi bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Nguyên nhân rắc rối có thể xuất phát từ chính sự kiêu ngạo, không biết lắng nghe của bản mệnh.

Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, chớ nên cả tin hoặc tham lam, vội vàng nghe theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy.

