Gia Lai: Người đàn ông điều khiển ô tô lao vào quán nhậu, một phụ nữ tử vong

Đời sống 08/10/2025 09:00

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 8/10, lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh vụ lái xe tông vào quán nhậu khiến một phụ nữ tử vong.

“Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h40 ngày 7/10, tại một quán nhậu thuộc xã Bình Dương. Nhận thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã xác minh”, đại diện lãnh đạo thông tin.

Trước đó, khoảng 21h40, ô tô màu trắng chạy ngang qua quán Xóm Nhậu (xã Bình Dương). Sau đó, tài xế điều khiển xe quay đầu lại rồi tăng ga lao thẳng vào quán.

Hình ảnh camera an ninh tại quán cho thấy, ô tô tông trực diện 2 người, trong đó một nạn nhân bị húc văng xa. Sau đó xe lùi lại, lúc này người đàn ông khoảng 30 tuổi, đội nón, mặc quần cộc, áo thun bước xuống, tiến về phía nạn nhân.

Cụ thể theo thông tin trên báo VietNamNet, cú lao với tốc độ nhanh, hướng tông trực diện vào 2 người đang đứng trước cửa quán. Lúc này một thanh niên kịp thời chạy thoát, còn người phụ nữ bị dồn vào bên trong dẫn đến tử vong.

Gia Lai: Người đàn ông điều khiển ô tô lao vào quán nhậu, một phụ nữ tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Không dừng lại ở đó, tài xế S. còn lùi xe trong quán khiến một số người có mặt tại hiện trường hoảng sợ. Sau khi xe dừng, tài xế bước xuống rồi đi vào bên trong.

Tại hiện trường, bàn ghế đồ đạc trong quán nhậu bị hất tung tóe, đổ ngổn ngang, hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ bị tông tử vong là mẹ của chủ quán. Nạn nhân còn lại bị thương được đưa tới bệnh viện.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Dương, nguyên nhân trước đó nhóm người này ăn nhậu ở quán bên cạnh và xảy ra mâu thuẫn, thách đố lẫn nhau. Sau đó, một người trong nhóm đã lái ô tô lao vào đối thủ.

Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

