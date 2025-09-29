Chỉ trong ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra 3 vụ tai nạn điện thương tâm giữa mưa bão khiến 2 người tử vong và nhiều con trâu bị chết.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 29/9, lãnh đạo xã Tân Thành (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn có 1 người tử vong do tai nạn điện. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 28/9. Nạn nhân được xác định là Đ.L.C.H (17 tuổi, trú địa phương), khi đi cùng bạn trên tuyến đường liên thôn thuộc địa phận thôn Yên Bình (xã Tân Thành) thì không may bị điện giật.

Thời điểm này trời đang mưa to, gió lớn. Khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất, nhưng không qua khỏi. Hiện gia đình đang làm thủ tục để mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, anh N.A.R (35 tuổi, trú tại thôn Kim Long, xã Vĩnh Định) dọn dẹp nhà cửa thì không may bị điện giật rồi tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ điện.

Hiện trường vụ 4 con trâu của người dân bị điện giật chết. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Anh R. là trụ cột chính của gia đình. Bố anh mất vì tai nạn giao thông năm 2018, mẹ sức khỏe yếu, người em út bị khuyết tật bẩm sinh... nên anh là lao động chính nuôi sống cả nhà.

Theo thông tin báo Tiền Phong, tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh, 4 con trâu của người dân bị điện giật chết tại chỗ lúc 16h ngày 28/9. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố rò rỉ điện từ hệ thống đường dây dẫn điện tại một trang trại gần đó, trong lúc trời mưa lớn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng ngành điện lực đã có mặt để khoanh vùng, cắt nguồn điện, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, phối hợp với hộ chăn nuôi để thống kê thiệt hại, tiến hành hỗ trợ khắc phục.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra hệ thống điện tại khu vực, yêu cầu các hộ dân và trang trại rà soát, tăng cường các biện pháp an toàn trong mùa mưa bão nhằm tránh những sự cố tương tự có thể xảy ra.

