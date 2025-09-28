Bão số 10 Bualoi đổ bộ, TP Huế bắt đầu mưa lớn, gió giật mạnh, yêu cầu người dân hạn chế ra đường

Theo thông tin báo Dân Trí , sáng 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế phát đi công văn cảnh báo hạn chế ra đường khi gió lớn trong bão Bualoi (bão số 10) chuẩn bị đổ bộ.

Đặc biệt, người dân tại các xã, phường ven biển, gồm: Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản khi bão đổ bộ.

Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của bão Bualoi, vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to.

Ban Ch ỉ huy ph òng th ủ d ân s ự th ành ph ố y êu c ầu ng ư ời d ân h ạn chế ra đư ờng trong khoảng thời gian 10h-14h ng ày 28/9. Ảnh: Báo Dân Trí.

Do đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian 10h-14h ngày 28/9 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND các xã, phường cần theo dõi sát diễn biến bão tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền, chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền người dân tại địa bàn mình quản lý, phòng tránh bão đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.

Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa bão, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, các ngày 28-29/9, trên địa bàn có mưa to, mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, Sáng 28/9, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trận lốc xo áy x ảy ra v ào chi ều 27/9 đ ã làm kho ảng 75 nh à dân t ại 3 th ôn b ị tốc m ái. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo ông Cầu, trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 27/9 đã làm khoảng 75 nhà dân tại 3 thôn bị tốc mái. Cụ thể, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà, thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà và thôn An Xuân Bắc khoảng 15 nhà.

Ngoài ra, một số công trình tại thôn An Xuân Tây như mái che khu vực trường học cũng bị sập, một số trụ điện bị gãy đổ.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.