Ứng phó bão số 10, Hà Tĩnh dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tỉnh dự kiến thực hiện sơ tán hơn 15.000 người dân tại các vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

Theo thông tin báo Người Lao Động, dự kiến bão số 10 sẽ đổ bộ vào chiều tối ngày 28/9, với cấp 10 đến cấp 12, vì vậy yêu cầu các địa phương thực hiện ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản III tại Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 29-7-2025). Lực lượng chức năng cùng người dân di dời tàu thuyền đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Người Lao Động. Thời gian bắt đầu sơ tán từ 13 giờ chiều nay, số lượng 6.556 hộ/15.706 người tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông, vị trí di dời đến trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế, các nhà cao tầng kiên cố trên địa bàn. Giao chính quyền cấp cấp xã khẩn trương tiến hành sơ tán dân, giao lực lượng quân sự, công an hỗ trợ các địa phương tiến hành di dời.

Ngoài ra, từ đêm 26/9 đến sáng 27/9, nhiều nơi ở Hà Tĩnh có mưa lớn. Để hạ mực nước hồ, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết, các hồ chứa đã vận hành điều tiết nước. Vào 7 giờ ngày 26-9, cao trình hồ Kẻ Gỗ là 27,48/32,5m, tương đương dung tích 213,3/345 triệu m3, đạt 61,83% so với thiết kế. Neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Lực lượng chức năng giúp người dân chằng chống lại nhà cửa. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, trước dự báo mưa lớn, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị các địa phương vùng hạ du khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Theo Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ chiều tối 27/9 vùng biển tỉnh Hà Tĩnh gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn). Hà Tĩnh chủ động xả tràn nhiều hồ nước, ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra. Ảnh: Báo Tiền Phong. Thủy triều khu vực ven biển Hà Tĩnh đang có xu hướng tăng và ở mức tương đối cao. Nước dâng do bão cao từ 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập vùng trũng thấp ngoài đê bao, đường ven biển, sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

