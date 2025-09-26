Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay

Xã hội 26/09/2025 09:22

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1h ngày 26/9, tâm bão Bualoi trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h. Dự báo đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Sau khi đi vào Biển Đông, bão Bualoi được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm, duy trì tốc độ nhanh khoảng 25-30km/h.

Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay - Ảnh 1
Dự báo đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đến ngày 28/9, cường độ bão Bualoi được dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Theo thông tin báo Người Lao Động, do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối ngày 26-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Dự báo hướng di chuyển sau đó và điểm đến cuối cùng của bão số 10 hiện còn phân tán, chưa có độ tin cậy cao. Tùy thuộc vào hoạt động của hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới, bão có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng – Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ.

"Dù đổ bộ ở đâu, nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng là rất cao do hoàn lưu bão tương tác mạnh với địa hình. Ngoài ra, các hoạt động tàu thuyền trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió rất mạnh và sóng lớn trong khoảng ngày 27 đến 29-9" – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Bão số 8 Mitag đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa cho miền Bắc nước ta

Bão số 8 Mitag đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa cho miền Bắc nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta.

Xem thêm
Từ khóa:   Bão Bualoi bão số 10 tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 26/9/2025: Thế giới tăng trở lại, vàng SJC duy trì trên 134 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/9/2025: Thế giới tăng trở lại, vàng SJC duy trì trên 134 triệu/lượng

Đời sống 45 phút trước
Nằm co quắp trên giường bệnh, người chồng ngỡ ngàng khi nhận ra ai mới là người yêu thương mình thật lòng

Nằm co quắp trên giường bệnh, người chồng ngỡ ngàng khi nhận ra ai mới là người yêu thương mình thật lòng

Tâm sự 49 phút trước
Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay

Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 26/9/2025

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 26/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Người phụ nữ Việt bị hàng xóm đâm tử vong ở Singapore, chồng cũng nguy kịch

Người phụ nữ Việt bị hàng xóm đâm tử vong ở Singapore, chồng cũng nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Top website việc làm chất lượng giúp ứng viên phát triển sự nghiệp

Top website việc làm chất lượng giúp ứng viên phát triển sự nghiệp

Laptop văn phòng cho dân lập trình: Cấu hình, RAM và CPU cần thiết

Laptop văn phòng cho dân lập trình: Cấu hình, RAM và CPU cần thiết

Bão số 8 Mitag đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa cho miền Bắc nước ta

Bão số 8 Mitag đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa cho miền Bắc nước ta

iOS 26: Cuộc cách mạng giao diện Liquid Glass và những điểm nhấn AI đột phá

iOS 26: Cuộc cách mạng giao diện Liquid Glass và những điểm nhấn AI đột phá

iPhone Air và iPhone 17 Series: Cuộc đối đầu giữa thiết kế siêu mỏng và đột phá hiệu năng

iPhone Air và iPhone 17 Series: Cuộc đối đầu giữa thiết kế siêu mỏng và đột phá hiệu năng

Lào Cai: Mưa lớn như trút từ sáng sớm, nhiều tuyến phố thành sông, xe chết máy hàng loạt

Lào Cai: Mưa lớn như trút từ sáng sớm, nhiều tuyến phố thành sông, xe chết máy hàng loạt