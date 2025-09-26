Nóng: Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, có thể vào Biển Đông đêm nay

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15.

Theo thông tin báo Dân Trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1h ngày 26/9, tâm bão Bualoi trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h. Dự báo đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Sau khi đi vào Biển Đông, bão Bualoi được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm, duy trì tốc độ nhanh khoảng 25-30km/h.

Ảnh: Báo Dân Trí.

Đến ngày 28/9, cường độ bão Bualoi được dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Theo thông tin báo Người Lao Động, do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối ngày 26-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Dự báo hướng di chuyển sau đó và điểm đến cuối cùng của bão số 10 hiện còn phân tán, chưa có độ tin cậy cao. Tùy thuộc vào hoạt động của hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới, bão có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng – Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ.

"Dù đổ bộ ở đâu, nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng là rất cao do hoàn lưu bão tương tác mạnh với địa hình. Ngoài ra, các hoạt động tàu thuyền trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió rất mạnh và sóng lớn trong khoảng ngày 27 đến 29-9" – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta.

