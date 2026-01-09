Tá hỏa bé gái 9 tuổi bị tắc ruột do búi tóc dài gần 1 mét

“Khi khám, chúng tôi thấy tóc bé xơ và dựng bất thường nên khai thác kỹ tiền sử. Lúc đó mẹ bé mới cho biết cháu có thói quen bứt tóc cho vào miệng từ khi 2-3 tuổi. Gia đình không để ý vì nghĩ là thói quen vô hại”, bác sĩ Lê Đức Tuấn, Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV, cho biết.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bé H. (9 tuổi, TPHCM) được gia đình đưa đến Bệnh viện FV trong tình trạng đau bụng nhiều ngày, nôn ói liên tục, người gầy và da xanh xao. Những biểu hiện ban đầu dễ khiến mọi người nghĩ đến rối loạn tiêu hóa, nhưng kết quả khám chuyên sâu và hội chẩn giữa các bác sĩ ngoại tổng quát - tiêu hóa - chẩn đoán hình ảnh cho thấy nguyên nhân từ một búi tóc dài gần 1 mét, bện chặt như dây thừng, kéo từ dạ dày xuống ruột non và gây tắc ruột.

Các bác sĩ lý giải, tóc không thể tiêu hóa được, nên sau nhiều năm, lượng tóc nuốt vào tích tụ lại thành 1 khối đặc cứng, bện chặt như dây thừng, bít tắc đoạn ra của dạ dày và gây tắc ruột. Đây là biến chứng của hội chứng ăn tóc, thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm.

Các bác sĩ FV đánh giá đây là ca bệnh hiếm gặp và phức tạp do búi tóc lớn, cuộn chặt và kéo dài qua nhiều đoạn ruột. Nếu xử lý không đúng cách, nguy cơ hoại tử và đe dọa tính mạng bệnh nhi cao.

Thách thức lớn nhất là lựa chọn phương pháp can thiệp. Nếu tiến hành mổ mở lớn, có thể gây tổn thương cho bệnh nhi, tăng nguy cơ nhiễm trùng và kéo dài thời gian hồi phục. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định kết hợp nội soi tiêu hóa từ trên và phẫu thuật nội soi ổ bụng từ dưới nhằm hạn chế tối đa xâm lấn.

Phẫu thuật nội soi ổ bụng cho phép các bác sĩ tiếp cận phần ruột bị tắc, trong khi nội soi tiêu hóa hỗ trợ xác định vị trí và thao tác gỡ từ phía dạ dày. Sự kết hợp hai kỹ thuật xâm lấn tối thiểu này giúp bệnh nhi không phải trải qua ca mổ hở và nhờ vậy phục hồi nhanh sau điều trị.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai ê-kíp giúp hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương ruột. Sau khoảng 3 giờ, búi tóc được lấy ra an toàn, giải quyết hoàn toàn tình trạng tắc ruột.

Sau phẫu thuật, bé H. giảm đau nhanh, ăn uống trở lại và xuất viện sau 5 ngày. Những lần tái khám gần đây, bé tăng cân tốt và tinh thần cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Tuấn cùng ê-kíp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trường hợp này liên quan đến hội chứng Rapunzel, một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi nhổ tóc và ăn tóc.

Hội chứng thường xuất hiện ở trẻ em gái, nhất là giai đoạn trước tuổi đến trường. Người mắc vẫn ăn uống bình thường nhưng tóc không thể tiêu hóa, tích tụ dần thành búi trong dạ dày, dẫn tới trào ngược, loét dạ dày, tắc ruột, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu không phát hiện sớm.

Bệnh viện cho biết chỉ vài tháng trước, nơi đây cũng tiếp nhận và phẫu thuật một trường hợp tương tự. Việc tái diễn những ca bệnh như vậy là lời nhắc gia đình cần quan tâm hơn đến hành vi bất thường của trẻ, đặc biệt là các biểu hiện lặp đi lặp lại như bứt tóc, nuốt dị vật hoặc căng thẳng kéo dài.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, đang được theo dõi hậu phẫu và tư vấn tâm lý để ngăn ngừa tái phát. Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi xuất hiện những hành vi bất thường, nhằm phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.