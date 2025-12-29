Nữ bệnh nhân chia sẻ với mong muốn có vòng một căng tròn, quyến rũ nhanh chóng, khoảng một tháng trước khi nhập viện, cô đã đến một cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép để tiêm filler HA vào ngực.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, TS.BS Nguyễn Hữu Quang - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ & Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương - chia sẻ: Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân nữ gần 30 tuổi nhập viện trong tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau và biến dạng bầu ngực phải. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm trùng sau tiêm chất làm đầy (filler HA) vào ngực. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, với mong muốn có vòng 1 căng tròn, quyến rũ, khoảng 1 tháng trước cô đã đến một cơ sở không rõ tên để thực hiện tiêm filler HA vào ngực. Hai tuần sau tiêm, bầu ngực bắt đầu xuất hiện u cục cứng, sau đó sưng đau, nóng đỏ ngày càng tăng.

Sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe vú phải do biến chứng tiêm filler. Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú, mô mỡ hoại tử và khoảng 150ml dịch mủ hỗn hợp, đồng thời đặt dẫn lưu và bơm rửa khoang áp xe. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị. Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, nhu cầu có vòng 1 căng tròn của các chị em là chính đáng, nhưng cần tìm hiểu kỹ về cơ sở, người thực hiện, phương pháp và sản phẩm được cấp phép.

Nâng ngực bằng tiêm filler HA từng được quảng cáo là “nhanh – không phẫu thuật – không đau – không cần nghỉ dưỡng”. Tuy nhiên, đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Biến chứng từ tiêm filler ngực - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Lao Động, TS.BS Nguyễn Hữu Quang cho biết thêm, ngực là vùng cơ thể phức tạp, chứa nhiều mạch máu và mô tuyến, nên filler không thích hợp để tiêm lượng lớn. Hầu hết filler nâng ngực trên thị trường là sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, khi tiêm dễ lan tỏa mất kiểm soát, dẫn đến biến dạng, vón cục và viêm nhiễm. Biến chứng nguy hiểm đã ghi nhận bao gồm: Vón cục, biến dạng ngực, viêm nhiễm, áp xe, hoại tử, di chuyển filler sang bụng, nách, lưng, thậm chí tắc mạch, nguy hiểm tính mạng, và ảnh hưởng đến tầm soát ung thư vú. Việc loại bỏ filler hoàn toàn gần như không thể. Giải pháp an toàn là phẫu thuật đặt túi ngực gel silicone đạt chuẩn, thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, do bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề với quy trình vô trùng, theo dõi và bảo hành đầy đủ.

