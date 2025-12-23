Bác sĩ tá hỏa sán dây chó làm tổ trong não người đàn ông gây tê tay, co giật

Ngày 23/12, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền đáng chú ý. 8 ngày trước khi nhập viện, anh bất ngờ xuất hiện cơn co cứng kèm tê tay trái.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công anh N.H.T. (39 tuổi ở Hà Nội) bị tổn thương não do ký sinh trùng.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phương, Phó giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khoảng 8 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện cơn co cứng kèm tê tay trái khi đang ở nhà.

Sau thăm khám ban đầu tại một cơ sở y tế, các bác sĩ ghi nhận tổn thương nghi ngờ u não, chưa loại trừ yếu tố nhiễm trùng nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để đánh giá chuyên sâu.

Hình ảnh chụp chiếu trước và sau khi điều trị - Ảnh: VnExpress

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, huyết động ổn định, không có dấu hiệu thần kinh khu trú rõ ràng hay hội chứng màng não. Tuy nhiên người bệnh đau đầu nhiều và vẫn còn cảm giác tê nhẹ tay trái.

Bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, phát hiện tổn thương dạng nang nhỏ tại thùy trán trái, kích thước khoảng 11 x 7 mm, xung quanh có phù não nhẹ. Hình ảnh này hướng nhiều đến tổn thương do ký sinh trùng hơn là u não nguyên phát.

Các xét nghiệm huyết thanh học không thấy bất thường. Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định, trong đó xét nghiệm kháng thể kháng sán dây chó cho kết quả dương tính, giúp khẳng định chẩn đoán tổn thương não do ký sinh trùng.

Sau khi xác định nguyên nhân, bệnh nhân được điều trị nội khoa theo phác đồ, kết hợp kiểm soát triệu chứng và theo dõi sát diễn biến thần kinh.

 

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi điều trị sán dây chó - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VnExpress, sau khoảng 10 ngày điều trị nội trú, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết tê tay, không còn xuất hiện cơn co giật, không đau đầu hay chóng mặt, toàn trạng ổn định. Người bệnh được cho ra viện và tiếp tục điều trị ngoại trú đủ liệu trình kéo dài 4 tuần.

Khi tái khám gần một tháng sau, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy tổn thương não thu nhỏ (cụ thể hình dạng nang) rõ rệt, phù não giảm, không còn dấu hiệu tiến triển, đáp ứng điều trị tốt. Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định thêm một đợt thuốc củng cố và theo dõi lâu dài.

 

Sán não là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, gây suy giảm trí nhớ, đau đầu, mờ mắt. Người bệnh sốt cao, đau đầu, nôn do tăng áp lực nội sọ, có thể dẫn đến co giật, liệt mặt ngoại biên (liệt thần kinh số VII, liệt nửa người), tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhiều bệnh nhân nghĩ nhầm là mắc bệnh động kinh, tai biến, tâm thần nên điều trị ở bệnh viện tâm thần nhiều năm. Khi đến viện, tình trạng bệnh tương đối muộn, ký sinh trùng đã tấn công vào cơ thể và lên não gây nhiều di chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng thần kinh bất thường, dù chỉ thoáng qua. Mỗi người cần duy trì thói quen ăn chín uống sôi, rửa tay sạch và đảm bảo vệ sinh thực phẩm để phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý ký sinh trùng nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện kịp thời.

