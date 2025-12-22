Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Lúc này, gia đình đã liên hệ trạm y tế phường nơi bệnh nhân sinh sống để tìm kiếm sự hỗ trợ. Các nhân viên của trạm y tế đã nhanh chóng tiếp cận bệnh nhân, hỗ trợ ban đầu cho mẹ con sản phụ rồi liên hệ đường dây nóng cấp cứu 115.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhân là cô gái tên N. (19 tuổi, sống tại phường Bình Tân, TPHCM). Theo thông tin ban đầu, cô gái sống tách biệt với gia đình, nên gia đình không biết việc bệnh nhân mang thai. Chiều 21/12, người mẹ bất ngờ nhận được điện thoại của con gái, báo đã sinh rớt tại nhà.

Bác sĩ phân tích, khi xảy ra tình huống "đẻ rơi", cả mẹ và em bé có nguy cơ gặp rất nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là với trường hợp sơ sinh non tháng.

"Khi chúng tôi đến, cuộc sinh đã kết thúc, bé được cắt rốn và bàn giao hai mẹ con cho chúng tôi. Trường hợp này rất may mắn, bởi trong thời gian mang thai hoàn toàn không đi kiểm tra định kỳ. Ngoài ra, về mặt chuyên môn, bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao tai biến sản khoa", bác sĩ Tuệ cho biết.

Cụ thể, cháu bé có thể bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu và các bệnh lý về đường hô hấp do không đảm bảo điều kiện khi sinh nở. Còn sản phụ thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng.

Sinh con tại nhà mà không có sự theo dõi và hỗ trợ của nhân viên y tế có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra 5 tai biến sản khoa, gồm băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung, sản giật, uốn ván rốn.

Do đó, sản phụ cần khám thai định kỳ. Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu hoặc rò rỉ nước ối, cần nhập viện sớm để được xử trí kịp thời tại cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và trang thiết bị cấp cứu.

Các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho sản phụ sinh rớt tại nhà cùng em bé - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, một sự việc tương tự xảy ra vào sáng 19/11, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu đối với một sản phụ sinh rớt tại phòng trọ trên địa bàn phường An Lạc. Trạm cấp cứu 115 vệ tinh đặt tại Bệnh viện Gia An 115 được điều động và xuất xe đến hiện trường.

Sản phụ 32 tuổi và chồng (ở miền Trung) vào TP.HCM làm công nhân, đã có 1 con trai và đang mang thai lần thứ hai, tuần 38.

Sáng 19/11, sản phụ bắt đầu đau bụng chuyển dạ. Do đau quá nên sản phụ không đi bệnh viện được, đã tự sinh rớt tại phòng trọ. Cháu bé chào đời (bé gái) trong tình trạng tím tái, không khóc… Sau đó gia đình hoảng hốt gọi cấp cứu 115. Điều phối viên cấp cứu 115 hướng dẫn cho gia đình sơ cứu em bé qua Zalo trong thời gian chờ nhân viên y tế đến xử lý.

"Em bé sinh lúc 6 giờ 30 phút nhưng 7 giờ gia đình mới gọi cấp cứu 115. Chúng tôi mất vài phút để đến nơi, tình hình em bé còn dây rốn, ngưng thở, hôn mê... Chúng tôi ép tim em bé bằng 2 ngón tay cái ôm ngực. Nhưng dù làm mọi biện pháp có thể, chúng tôi cũng không thể đưa bé trở lại với gia đình. Một sự mất mát khiến cả khoa nặng trĩu suốt buổi sáng", bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 chia sẻ câu chuyện.

Cũng theo bác sĩ Nhật Tuệ, em bé ngạt nên suy hô hấp, gây ngưng tim. Nếu mọi người hiểu biết hơn, chuẩn bị tốt hơn, gọi cấp cứu sớm hơn… thì có thể sẽ bớt đi những bi kịch như sáng nay.