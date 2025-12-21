Thót tim bé trai 1 tuổi bị hóc dị vật tại chương trình xiếc

Sức khỏe 21/12/2025 17:20

Trong khi tham dự chương trình xiếc ở Lào Cai, bé trai 1 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch do hóc dị vật.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 21/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại chương trình xiếc trên địa bàn, cán bộ Công an phường Văn Phú đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và đưa một cháu bé 1 tuổi bị hóc dị vật đi cấp cứu, giúp cháu qua cơn nguy kịch.

 

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 20/12, trong quá trình bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại chương trình xiếc tổ chức ở Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai (khu vực tổ 3, phường Văn Phú), lực lượng Công an phường Văn Phú phát hiện một cháu nhỏ có biểu hiện nguy kịch do hóc dị vật.

Cháu bé được xác định là Đào Đức Duy, sinh năm 2024, trú tại thôn Thanh Tú, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai. Thời điểm phát hiện, cháu có biểu hiện tím tái, khó thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ngay lập tức, Thiếu tá Lưu Văn Bình và Đại úy Hoàng Văn Chung, cán bộ Công an phường Văn Phú đã tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để cấp cứu và theo dõi điều trị. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Thót tim bé trai 1 tuổi bị hóc dị vật tại chương trình xiếc - Ảnh 1
Cháu bé được cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Lao Động, để giảm nguy cơ hóc dị vật, phụ huynh cần chế biến thức ăn an toàn như cắt nhỏ thực phẩm, loại bỏ xương trong cá, thịt gà, tránh cho trẻ ăn hạt cứng, bỏng ngô, kẹo cứng, thạch viên tròn. Đồng thời, hướng dẫn trẻ ăn uống đúng cách, không vừa ăn vừa chạy nhảy, nói chuyện, cười đùa, khuyến khích trẻ ngồi yên và tập trung khi ăn. Bên cạnh đó, không để trẻ chơi với các vật nhỏ như đồng xu, pin cúc áo, viên bi, mảnh lego. Đảm bảo đồ chơi phù hợp với độ tuổi và không có bộ phận dễ tháo rời.

Phụ huynh luôn quan sát trẻ, đặc biệt khi trẻ ăn hoặc chơi; giữ xa tầm tay trẻ các vật nhỏ có thể gây hóc. Cha mẹ, người thân, giáo viên mầm non cần biết cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật (vỗ lưng - ép ngực ở trẻ dưới 1 tuổi, thủ thuật Heimlich ở trẻ lớn). Nếu trẻ bị hóc, không cố móc dị vật bằng tay vì có thể đẩy nó vào sâu hơn.

Cần tiến hành sơ cứu ngay với thủ thuật vỗ lưng ấn ngực ở trẻ nhỏ và thủ thuật Heimlich ở trẻ lớn. Sau đó, đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Từ khóa:   hóc dị vật bé trai hóc dị vật tin moi

