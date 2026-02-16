Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc với thực phẩm ủ chua, lên men

Sức khỏe 16/02/2026 05:15

Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối...) cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn.

Nội dung trên được đưa ra bởi Cục An toàn thực phẩm vào ngày 15/2 trước thông tin đơn vị này nhận được thông tin có bệnh nhân phải nhập viện vì nghi ngờ bị ngộ độc Clostridium Botulinum sau khi ăn bữa ăn có món cá ủ chua tại xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng.

Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nặng như mắt nhìn mờ, đồng tử 2 bên giãn không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc với thực phẩm ủ chua, lên men - Ảnh 1
Sau khi ăn cá ủ chua, bệnh nhân có triệu chứng nặng như mắt nhìn mờ, đồng tử giãn, không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn. Ảnh minh họa

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng. Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời chỉ đạo Trạm Y tế xã Phước Chánh tiếp tục chủ động theo dõi sức khoẻ những người ăn cùng bữa ăn và thức ăn với bệnh nhân, khi phát hiện bất kỳ ai có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị hỗ trợ điều trị, cấp cứu kịp thời.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Clostridium Botulinum cho cộng đồng. 

Đặc biệt chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến, bảo quản đảm bảo an toàn đối với các thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm.

Thực hiện ăn chín, uống chín. Ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín. Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối...) cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường, nhất là trong dịp Tết cổ truyền.

