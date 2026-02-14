Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Sức khỏe 14/02/2026 12:25

Một tai nạn hy hữu vừa xảy ra, em bé chỉ mới hơn 2 tháng tuổi đã bị chấn thương sọ não vì điện thoại rơi trúng đầu.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, tại Khoa Hồi sức Ngoại - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp.HCM) trong những ngày cận Tết, số trường hợp trẻ nhập viện vì tai nạn sinh hoạt có xu hướng tăng. Bác sĩ Lê Thanh Hà chia sẻ một trường hợp là trẻ 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do điện thoại rơi trúng đầu.

 

Trong lúc bế con, người mẹ sử dụng điện thoại phía trên đầu trẻ. Thiết bị bất ngờ trượt tay và rơi trực tiếp xuống vùng đầu mặt của bé. Vài giờ sau, trẻ quấy khóc kéo dài, nôn ói, bú kém và lừ đừ. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bé bị xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng và phù não nhẹ.

Trẻ phải điều trị hồi sức tích cực trong 5 ngày.

 

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, Bác sĩ Hà cho biết, hộp sọ của trẻ sơ sinh mềm, khả năng bảo vệ não còn hạn chế. Một chiếc điện thoại thông minh nặng khoảng 180-250g có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu rơi từ tay người lớn xuống đầu trẻ.

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc trong dịp Tết, phụ huynh cần lưu ý:

- Không sử dụng điện thoại hoặc vật nặng phía trên đầu trẻ sơ sinh.

- Sắp xếp nhà cửa gọn gàng, giữ lối đi thông thoáng.

- Tăng cường giám sát trẻ, đặc biệt khi nhà đông người.

- Không để trẻ tiếp cận rượu bia, pháo, nguồn nhiệt và các vật sắc nhọn.

Theo bác sĩ Hà, tai nạn xảy ra với trẻ em trong sinh hoạt đặc biệt dịp Tết không hiếm gặp nhưng phần lớn có thể phòng tránh nếu người lớn chủ động giám sát và tạo môi trường sống an toàn cho trẻ

