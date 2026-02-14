Vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), Tam Hội báo tin vui cho tuổi Mão, đầu năm đường công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ bạn. Những ai muốn đi Tết cấp trên hoặc thăm hỏi thầy cô nên tranh thủ thời gian cuối ngày. Đừng tiếc khi tặng ai đó một món quà nếu đó là người quan trọng trong công việc.

Tiền bạc đổ về túi đều đều nhờ Chính Tài hỗ trợ. Tiền thưởng Tết của bạn đủ để biếu ông bà cha mẹ, đem lại niềm vui cho gia đình. Con cái cũng được hưởng lộc từ bản mệnh, bạn chính là thần Tài đầu năm của gia đình chứ không phải ai khác.

Con giáp tuổi Tuất

Vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), Chính Ấn cho thấy Tuất rất xuất sắc, hôm nay năng lực của bạn được thể hiện qua công việc. Hôm nay, bạn có thể thể hiện tốt công việc, để lại ấn tượng tốt với sếp và có kỳ vọng được thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp che chở giúp tiền bạc của Tuất sinh sôi nảy nở trong ngày này. Bạn có thể vận dụng trí óc của mình để lập kế hoạch cho tiền bạc của mình. Ngày này cực lộc cho những bạn muốn làm ăn lớn hoặc buôn bán hàng hóa phục vụ dịp Tết Bính Ngọ.

Con giáp tuổi Sửu

Vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), Thiên Ấn nói rằng Sửu khá cầu toàn và kỹ tính trong công việc nhưng điều đó lại tốt cho công việc cuối năm của bạn. Ngày đẹp cực kỳ tốt cho những bạn đang muốn thăng chức, nhập hàng mới, đi xa làm ăn, làm giấy tờ sổ sách tổng kết cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Sự giàu có đang gia tăng và có nhiều cách để kiếm tiền hơn cho tuổi này được quý nhân mách bảo trong thời gian tới. Người có gia đình sẽ được người thân hỗ trợ nhiệt tình trong chuyện tiền bạc, hãy tìm tới họ để nhờ vả khi bí bách quá nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!