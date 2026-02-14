Cháy nhà dân ở Hà Nội ngày cận Tết, cảnh sát giải cứu 2 người đang mắc kẹt

Phát hiện một cụ già và một em nhỏ mắc kẹt tại tầng 2, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức thoát khói, tiếp cận và đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h ngày 13/2, tại ngôi nhà dân ở số 427 đường Âu Cơ (phường Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 đến hiện trường.

Cảnh sát đưa 2 người mắc kẹt xuống vị trí an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà nêu trên có một cháu nhỏ và một cụ bà ở tầng 2. Cảnh sát PCCC sau đó đã triển khai thoát khói, cứu 2 người bị nạn xuống vị trí an toàn.

Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

