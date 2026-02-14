Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn trong đầu năm mới Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Đầu năm mới Bính Ngọ, Thực Thần trợ mệnh tốt cho những bạn tuổi Hợi làm nghề dịch vụ du lịch, vận tải, buôn bán ở khu vực đền chùa. Bạn có suy nghĩ tích cực và cởi mở nên đầu năm khá đỏ, lại còn đem lại vía may mắn cho những người xung quanh. 

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện tiền bạc trong ngày này cũng khởi sắc không kém. Hợi hành xử duyên dáng và ăn nói dễ nghe nên được nhiều người mời ăn uống hoặc lì xì dù ở độ tuổi nào đi nữa. Chi phí phát sinh thấp hơn nguồn thu có được giúp con giáp này có thể thoải mái trang trải cuộc sống của mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Đầu năm mới Bính Ngọ, Thiên Ấn nói rằng tuổi Sửu khá cầu toàn và kỹ tính trong công việc nhưng điều đó lại tốt cho công việc cuối năm của bạn. Ngày đẹp cực kỳ tốt cho những bạn đang muốn thăng chức, nhập hàng mới, đi xa làm ăn, làm giấy tờ sổ sách tổng kết cuối năm.

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự giàu có đang gia tăng và có nhiều cách để kiếm tiền hơn cho tuổi này được quý nhân mách bảo trong thời gian tới. Người có gia đình sẽ được người thân hỗ trợ nhiệt tình trong chuyện tiền bạc, hãy tìm tới họ để nhờ vả khi bí bách quá nhé.

Con giáp tuổi Mùi 

Đầu năm mới Bính Ngọ, Thiên Ấn cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc cuối năm, giải quyết những việc còn tồn đọng.  Ngày càng có nhiều người ghen ghét và gièm pha bạn sau lưng, nhưng cây ngay thì sợ gì chết đứng, cứ việc mình mà làm tốt thì chẳng ai hại bạn được.

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển cực kì suôn sẻ. Vợ chồng đồng hành cùng nhau trong mọi việc của gia đình, nữ tuổi Mùi là tay hòm chìa khóa uy tín, nửa kia vô cùng tự hào về sự đảm đang của bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 14 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt