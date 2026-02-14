Đầu năm mới Bính Ngọ, Thực Thần trợ mệnh tốt cho những bạn tuổi Hợi làm nghề dịch vụ du lịch, vận tải, buôn bán ở khu vực đền chùa. Bạn có suy nghĩ tích cực và cởi mở nên đầu năm khá đỏ, lại còn đem lại vía may mắn cho những người xung quanh.

Chuyện tiền bạc trong ngày này cũng khởi sắc không kém. Hợi hành xử duyên dáng và ăn nói dễ nghe nên được nhiều người mời ăn uống hoặc lì xì dù ở độ tuổi nào đi nữa. Chi phí phát sinh thấp hơn nguồn thu có được giúp con giáp này có thể thoải mái trang trải cuộc sống của mình.

Con giáp tuổi Sửu

Đầu năm mới Bính Ngọ, Thiên Ấn nói rằng tuổi Sửu khá cầu toàn và kỹ tính trong công việc nhưng điều đó lại tốt cho công việc cuối năm của bạn. Ngày đẹp cực kỳ tốt cho những bạn đang muốn thăng chức, nhập hàng mới, đi xa làm ăn, làm giấy tờ sổ sách tổng kết cuối năm.

Sự giàu có đang gia tăng và có nhiều cách để kiếm tiền hơn cho tuổi này được quý nhân mách bảo trong thời gian tới. Người có gia đình sẽ được người thân hỗ trợ nhiệt tình trong chuyện tiền bạc, hãy tìm tới họ để nhờ vả khi bí bách quá nhé.

Con giáp tuổi Mùi

Đầu năm mới Bính Ngọ, Thiên Ấn cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc cuối năm, giải quyết những việc còn tồn đọng. Ngày càng có nhiều người ghen ghét và gièm pha bạn sau lưng, nhưng cây ngay thì sợ gì chết đứng, cứ việc mình mà làm tốt thì chẳng ai hại bạn được.

Tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển cực kì suôn sẻ. Vợ chồng đồng hành cùng nhau trong mọi việc của gia đình, nữ tuổi Mùi là tay hòm chìa khóa uy tín, nửa kia vô cùng tự hào về sự đảm đang của bạn.

