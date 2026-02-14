Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn trong đầu năm mới Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Đầu năm mới Bính Ngọ, Thực Thần trợ mệnh tốt cho những bạn tuổi Hợi làm nghề dịch vụ du lịch, vận tải, buôn bán ở khu vực đền chùa. Bạn có suy nghĩ tích cực và cởi mở nên đầu năm khá đỏ, lại còn đem lại vía may mắn cho những người xung quanh. 

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện tiền bạc trong ngày này cũng khởi sắc không kém. Hợi hành xử duyên dáng và ăn nói dễ nghe nên được nhiều người mời ăn uống hoặc lì xì dù ở độ tuổi nào đi nữa. Chi phí phát sinh thấp hơn nguồn thu có được giúp con giáp này có thể thoải mái trang trải cuộc sống của mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Đầu năm mới Bính Ngọ, Thiên Ấn nói rằng tuổi Sửu khá cầu toàn và kỹ tính trong công việc nhưng điều đó lại tốt cho công việc cuối năm của bạn. Ngày đẹp cực kỳ tốt cho những bạn đang muốn thăng chức, nhập hàng mới, đi xa làm ăn, làm giấy tờ sổ sách tổng kết cuối năm.

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự giàu có đang gia tăng và có nhiều cách để kiếm tiền hơn cho tuổi này được quý nhân mách bảo trong thời gian tới. Người có gia đình sẽ được người thân hỗ trợ nhiệt tình trong chuyện tiền bạc, hãy tìm tới họ để nhờ vả khi bí bách quá nhé.

Con giáp tuổi Mùi 

Đầu năm mới Bính Ngọ, Thiên Ấn cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc cuối năm, giải quyết những việc còn tồn đọng.  Ngày càng có nhiều người ghen ghét và gièm pha bạn sau lưng, nhưng cây ngay thì sợ gì chết đứng, cứ việc mình mà làm tốt thì chẳng ai hại bạn được.

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển cực kì suôn sẻ. Vợ chồng đồng hành cùng nhau trong mọi việc của gia đình, nữ tuổi Mùi là tay hòm chìa khóa uy tín, nửa kia vô cùng tự hào về sự đảm đang của bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tuần mới đến (16/2 - 22/2/2026), 3 con giáp trời ban CỦA CẢI, GOM VÀNG VÉT BẠC, hưởng Lộc Phát Tài, giàu có ngoài sức tưởng tượng

Tuần mới đến (16/2 - 22/2/2026), 3 con giáp trời ban CỦA CẢI, GOM VÀNG VÉT BẠC, hưởng Lộc Phát Tài, giàu có ngoài sức tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Sức khỏe 3 giờ 10 phút trước
Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Món ngon mỗi ngày 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tuần mới đến (16/2 - 22/2/2026), 3 con giáp trời ban CỦA CẢI, GOM VÀNG VÉT BẠC, hưởng Lộc Phát Tài, giàu có ngoài sức tưởng tượng

Tuần mới đến (16/2 - 22/2/2026), 3 con giáp trời ban CỦA CẢI, GOM VÀNG VÉT BẠC, hưởng Lộc Phát Tài, giàu có ngoài sức tưởng tượng

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà