Tá hỏa thiếu nữ 16 tuổi phải cấp cứu vì có cây bút trong bàng quang

Theo TS.BS Bùi Chí Thương, việc thăm khám ban đầu gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân mới ở độ tuổi dậy thì. Các bác sĩ không thể tiến hành thăm khám xâm lấn qua đường sinh dục nhằm tránh ảnh hưởng đến cấu trúc giải phẫu và tâm lý của trẻ. Do đó bệnh nhân được chỉ định thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để xác định vị trí dị vật.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dựa vào lời kể của bệnh nhân, trước đó bé gái 16 tuổi có cảm giác ngứa vùng kín và đã dùng một cây bút để gãi. Sau đó, bé không còn thấy cây bút và nghi ngờ dị vật đã lọt vào cơ thể. Khi tìm kiếm không có kết quả, gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để được hỗ trợ y tế.

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán, các bác sĩ chuyên khoa ngoại niệu được mời hội chẩn và thống nhất phương án can thiệp. Ê kíp đã tiến hành nội soi bàng quang qua niệu đạo để lấy dị vật.

Kết quả siêu âm cho thấy một dị vật dạng dài nằm trong bàng quang, nghi là cây bút như lời bệnh nhân trình bày. Đây là tình huống hiếm gặp trong thực hành lâm sàng, bởi các trường hợp dị vật bàng quang ở trẻ em thường liên quan đến tai nạn hoặc can thiệp y tế trước đó.

Theo các bác sĩ, thủ thuật đòi hỏi sự thận trọng cao do niệu đạo nữ giới ở trẻ vị thành niên có kích thước nhỏ, dễ tổn thương. Ngoài ra, dị vật có phần đầu lớn hơn thân, khiến quá trình thao tác gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và kinh nghiệm của ê kíp phẫu thuật, dị vật đã được lấy ra an toàn, không gây tổn thương niệu đạo hay bàng quang.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm trùng, tiểu tiện và đau bụng. Sức khỏe bé gái nhanh chóng ổn định và được xuất viện sau đó.

Các bác sĩ cho biết cảm giác ngứa vùng kín ở trẻ vị thành niên có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm nhiễm, dị ứng, vệ sinh không đúng cách hoặc thay đổi nội tiết trong giai đoạn dậy thì.

Việc tự ý sử dụng các vật dụng không phù hợp để xử lý triệu chứng có thể dẫn đến những tai biến nguy hiểm, bao gồm tổn thương đường tiết niệu, nhiễm trùng nặng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.

Cây bút được lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng - khoa Ngoại 2, Bệnh viện Bưu Điện cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó tiểu, tiểu buốt, kèm theo tiểu ra máu. Qua thăm khám và thực hiện chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm trong bàng quang, có hình dáng phức tạp.

Ê-kíp tiến hành nội soi niệu đạo – bàng quang nhưng không thể lấy dị vật ra ngoài do vị trí và cấu trúc bất thường, dễ gây tổn thương niêm mạc. Trước nguy cơ để lâu có thể dẫn đến viêm nhiễm, nhiễm trùng tiết niệu, bí tiểu hoặc tổn thương niêm mạc bàng quang nặng nề hơn, bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật mổ mở để lấy bỏ dị vật.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị sau mổ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên đưa bất cứ vật lạ nào vào cơ thể, đặc biệt là vùng niệu đạo – tiết niệu, vì dễ gây biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng sức khỏe và khả năng sinh sản.