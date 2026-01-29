Ngọc, 18 tuổi, lỡ nuốt bàn chải đánh răng, đau bụng, nôn ói, từ Mỹ về nước vào bệnh viện gắp dị vật..

Theo thông tin từ báo VnExpress, BS.CKII Hồ Thị Bích Thủy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nội soi dạ dày gây mê cho người bệnh ghi nhận niêm mạc dạ dày xung huyết, chiếc bàn chải đánh răng kích thước khoảng 1,5x20 cm nằm chắn ngang bít môn vị (phần cuối của dạ dày), tắc nghẽn đường xuống ruột.

Ngọc cho biết một tuần trước cảm giác vướng ở họng nên lấy bàn chải đánh răng móc họng, không may trượt tay nuốt bàn chải vào bụng. Ngọc đến bệnh viện ở Mỹ khám nhưng chưa được sắp xếp thời gian can thiệp trong khi đau nặng hơn, về Việt Nam điều trị.

Chiếc bàn chải đánh răng kích thước khoảng 1,5x20 cm nằm chắn ngang bít môn vị - Ảnh: VNExpress

Bác sĩ Thủy cho biết dị vật đã bít môn vị khiến thức ăn không thể xuống ruột non gây nôn ói sau ăn. Tình trạng tắc nghẽn khiến người bệnh mất nước, rối loạn điện giải, có thể thủng hoặc hoại tử dạ dày - tá tràng.

Bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng gắp bàn chải đánh răng trong 15 phút, may mắn dị vật chưa gây biến chứng. Sau can thiệp, người bệnh hết đau bụng, buồn nôn, xuất viện ngay trong ngày, dùng thuốc để phục hồi niêm mạc dạ dày.

"Đây là lần đầu tôi gặp ca dị vật là bàn chải đánh răng", bác sĩ Thủy nói, thêm rằng thường dị vật là tăm tre, xương cá, xương heo, răng giả, vỏ thuốc, đồng xu, đồ chơi nhỏ....

Khi nghi ngờ nuốt dị vật, cần đến cơ sở y tế có phương tiện nội soi càng sớm càng tốt để bác sĩ chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

