Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng từng gây phẫn nộ dư luận xã hội hồi đầu tháng 7/2025, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn sau ly hôn, khiến 2 nạn nhân tử vong, một người khác mang thương tật vĩnh viễn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 28/1, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (SN 1992, trú xã Đan Điền, thành phố Huế) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 6/6/2025, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thuận Hóa (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1, thành phố Huế) tổ chức cho Phú thăm con tại trụ sở. Sau buổi gặp, Phú yêu cầu đưa cháu K. về thăm ông bà nội ở xã Đan Điền nhưng chị C. không đồng ý.

Dựa vào hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, tháng 2/2024, Phan Văn Phú và chị T.T.K.C. (SN 1994, trú tại phường Xuân Phú cũ, nay là phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) ly hôn. Chị C. được giao quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con chung của 2 người là cháu P.T.M.K. (SN 2020), còn Phú có quyền thăm nom con theo quy định.

Bất mãn, Phú trở lại nhà vợ cũ trên đường Văn Cao, phường Vỹ Dạ buông lời đe dọa “chuẩn bị sẵn bốn cái quan tài” rồi rời đi.

Trên đường về, Phú mua một con dao, một can nhựa loại 5 lít, cất trong ba lô. Sáng sớm 7/6/2025, Phú điều khiển xe máy đến nhà vợ cũ, trên đường ghé mua thêm 5 lít xăng mang theo.

Khoảng 7h cùng ngày, Phú đi vào nhà chị C., tiếp tục đòi chở con về thăm ông bà nội nhưng không được chấp thuận, bị mời ra khỏi nhà.

Bực tức, Phú lấy dao trong ba lô, bất ngờ lao tới cứa vào cổ anh T.H. (SN 2004, em ruột vợ cũ). Thấy đối tượng hung hãn, chị C. hoảng loạn bỏ chạy ra hướng đường Văn Cao bị Phú truy đuổi, quật ngã ở khu vực sân nhà.

Phú ngồi lên người nạn nhân, dùng dao đoạt mạng vợ cũ. Bà N.T.C. (SN 1972, mẹ chị C.) từ ngoài đường chạy vào kêu cứu, liền bị đối tượng quay sang truy sát. Anh T.H. tìm cách cứu mẹ tiếp tục bị Phú đâm một nhát vào bụng.

Sau khi gây án, Phú ném hung khí, ba lô lên mái tôn một ngôi nhà gần hiện trường rồi đến công an phường đầu thú.

Giết vợ cũ và mẹ vợ, bị cáo Phan Văn Phú nhận mức án tử hình - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan chức năng đã phối hợp người dân đưa 3 nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng bà N.T.C. và chị T.T.K.C. không qua khỏi. Anh T.H. được cứu sống nhưng chịu thương tích 26%, để lại di chứng nặng nề về thể chất lẫn tinh thần.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Phan Văn Phú mang tính côn đồ, hung hãn, thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Việc bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp nhiều người, trong đó có phụ nữ, người thân của vợ cũ, cho thấy mức độ nguy hiểm cao, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Phú 10 năm tù đối với tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, án tử hình về tội Giết người. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.