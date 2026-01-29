Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 29/01/2026 05:30

Sáng 28/1, trên Quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe ô tô hạ tải, khiến 5 người thương vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/1, lãnh đạo UBND xã Hướng Hiệp cho biết, khoảng 10h cùng ngày, tại Km32+708 Quốc lộ 9 (khu vực Cầu Mười, thôn Ra Lu) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe hạ tải.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh: Báo Nhân Dân

Cụ thể, xe khách giường nằm BKS UN-11XX do ông D.T.B. (SN 1974, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển theo hướng Đông Hà – Lao Bảo đã va chạm với xe hạ tải BKS 74D-001.XX do ông N.Q.C. (SN 1973, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông N.Q.C. và bà N.T.G. (SN 1964, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) tử vong. Ba người khác bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 2Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 3
Hai ô tô hư hỏng nặng - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ , ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo xã Hướng Hiệp cũng kịp thời có mặt tại hiện trường thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân người tử vong.

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Ngày 28/1, Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháu chế tạo bom xăng đốt nhà ông ngoại vì bị la rầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao tohong tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/1/2026, 3 con giáp hốt sạch Lộc Lá, tiền về căng ví, giàu sang tột đỉnh, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/1/2026, 3 con giáp hốt sạch Lộc Lá, tiền về căng ví, giàu sang tột đỉnh, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/1/2026, tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/1/2026, tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp tài vận đi lên, hái vàng hái bạc, tiền phình đầy ví, giàu có kếch xù, sự nghiệp lên hương phơi phới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp tài vận đi lên, hái vàng hái bạc, tiền phình đầy ví, giàu có kếch xù, sự nghiệp lên hương phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 29/1/2026, 3 con giáp thức đêm đếm tiền, nhân đôi Tài Lộc, tiền vào như lũ, đại Phú đại Quý, tiền tỷ về tay

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 29/1/2026, 3 con giáp thức đêm đếm tiền, nhân đôi Tài Lộc, tiền vào như lũ, đại Phú đại Quý, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Đúng hôm nay, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh"?

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh"?

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Đời sống 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Thót tim cảnh tượng xe chở rác đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 8 người thương vong

Thót tim cảnh tượng xe chở rác đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 8 người thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Danh tính người phụ nữ ở TPHCM pha chế chất độc, bán cho cơ sở nha khoa

Danh tính người phụ nữ ở TPHCM pha chế chất độc, bán cho cơ sở nha khoa

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội, người dân tháo chạy thoát thân

Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội, người dân tháo chạy thoát thân

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm