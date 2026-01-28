Vào khoảng 11h45 ngày 28/1, tại phố Khâm Thiên (đoạn qua Đài Tưởng niệm Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/1, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Theo nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h40 cùng ngày. Thời điểm này, ô tô nói trên do một nam giới điều khiển đang đỗ trước khu vực cửa số nhà 37 phố Khâm Thiên.

Sau đó ô tô đi lùi và va chạm với 1 người phụ nữ đang đứng trên vỉa hè rồi xe tiếp tục lùi trúng 1 người khác mới dừng lại.

"Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã cùng nhau khiêng ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt trong gầm xe", nhân chứng cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cú va chạm mạnh đã khiến một người tử vong, nạn nhân còn lại được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm rõ.

