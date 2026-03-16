Dầu gấc, 4 công dụng 'thần kỳ' cho sức khỏe bạn không nên bỏ lỡ!

Sống khỏe 16/03/2026 05:00

Gấc là loại quả giàu dinh dưỡng và được trồng nhiều ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Hiện nay, có nhiều chế phẩm từ gấc ra đời để phục vụ nhu cầu nâng cao sức khỏe của mỗi người, trong đó có dầu gấc.

Dầu gấc tự nhiên có nhiều công dụng đặc biệt đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người. Đây là lý do khiến nhiều người lựa chọn sử dụng sản phẩm này. Điều quan trọng là chúng ta thường nghĩ đến danh lợi mà lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách khiến hiệu quả không đạt như mong đợi. Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ làm đẹp da từ viên uống dầu gấc là biện pháp được nhiều người áp dụng.

Những lợi ích nổi bật của dầu gấc

Hỗ trợ phát triển cơ thể và tăng sức đề kháng

Dầu gấc chứa beta-caroten - tiền chất của vitamin A, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là hệ xương. Khi vào cơ thể, beta-caroten được chuyển hóa thành vitamin A, góp phần thúc đẩy tổng hợp protein và hỗ trợ quá trình tăng trưởng. Bên cạnh đó, alpha-tocopherol (tiền vitamin E) trong dầu gấc giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật, nhất là trong thời điểm giao mùa.

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch và phòng ngừa bệnh tật

Trong dầu gấc có chứa các axit béo không bão hòa, trong đó có omega-6, giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa như lycopen và beta-caroten còn giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Một trong những công dụng phổ biến nhất của dầu gấc là hỗ trợ sức khỏe đôi mắt. Nhờ hàm lượng vitamin A và beta-caroten cao, dầu gấc có thể giúp nuôi dưỡng võng mạc, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như thoái hóa võng mạc, khô mắt hoặc suy giảm thị lực.

Hỗ trợ làm đẹp da

Lycopen và vitamin E trong dầu gấc có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da trước tác động của môi trường. Những dưỡng chất này góp phần làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da trở nên tươi sáng và khỏe mạnh hơn.

Thời điểm uống dầu gấc tốt nhất

Beta - carotene trong dầu gấc chủ yếu được hấp thụ ở ruột non, đặc biệt là khi được kết hợp với chất béo và dầu. Để tối ưu hóa quá trình hấp thụ, việc uống dầu gấc trong hoặc sau bữa ăn là thời điểm để cơ thể hấp thụ nhiều chất béo nhất.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng khó tiêu và chướng bụng, bạn nên chờ khoảng 30 - 60 phút sau khi ăn rồi mới uống dầu gấc. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để dinh dưỡng trong dầu gấc được cơ thể hấp thụ một cách hiệu quả, đồng thời tận dụng được lợi ích của việc kết hợp với thức ăn.

Có nên uống dầu gấc thường xuyên không?

Uống dầu gấc thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khuyến nghị về việc sử dụng dầu gấc với từng đối tượng như sau:

Người lớn: Sử dụng không quá 2ml/ngày, với dạng viên nang nên tuân thủ liều lượng từ 2 - 4 viên/ngày.

Trẻ em: Sử dụng không quá 1ml/ngày.

Lạm dụng dầu gấc có thể khiến beta - carotene tích tụ quá mức, gây vàng da và vàng mắt ở trẻ em.

Dầu gấc có thể dùng để uống trực tiếp hoặc trộn vào cháo, salad, các món ăn khác để bảo quản giá trị dinh dưỡng tốt nhất. Bạn không nên chiên hoặc xào thức ăn với dầu để hạn chế sự phân hủy chất béo làm giảm dinh dưỡng có trong dầu gấc.

4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dầu ô liu có lợi ích sức khỏe tuyệt vời, đặc biệt là khi dùng ở dạng nguyên chất. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ về các loại dầu và cách sử dụng, chúng ta có thể vô tình biến loại dầu lành mạnh này thành chất gây hại.

TIN MỚI NHẤT

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Đời sống 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng hôm nay, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Danh tính hai vợ chồng kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Lâm Đồng

Đời sống 41 phút trước
Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp

Đời sống 56 phút trước
Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 11 phút trước
Dầu gấc, 4 công dụng "thần kỳ" cho sức khỏe bạn không nên bỏ lỡ!

Dầu gấc, 4 công dụng "thần kỳ" cho sức khỏe bạn không nên bỏ lỡ!

Sống khỏe 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

Sau hôm nay, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (16/3/2026), 3 con giáp được quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (16/3/2026), 3 con giáp được quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (16/3/2026), phúc vận vô biên, 3 con giáp sau vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến'

Cuối ngày hôm nay (16/3/2026), phúc vận vô biên, 3 con giáp sau vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Hai 16/3/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý

Tử vi thứ Hai 16/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Hai 16/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn?

Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn?

Ăn ổi rất tốt, nhưng với 4 nhóm người này thì lại là "con dao hai lưỡi"

Ăn ổi rất tốt, nhưng với 4 nhóm người này thì lại là "con dao hai lưỡi"

Vòng 1 nặng 16kg khiến người phụ nữ không thể bế con, mất hàng giờ để ngồi dậy

Vòng 1 nặng 16kg khiến người phụ nữ không thể bế con, mất hàng giờ để ngồi dậy

Mê phẫu thuật thẩm mỹ, nữ Việt kiều bị nhiễm trùng, hoại tử “vòng 1”

Mê phẫu thuật thẩm mỹ, nữ Việt kiều bị nhiễm trùng, hoại tử “vòng 1”

Khi nào đàn ông bắt đầu già đi?

Khi nào đàn ông bắt đầu già đi?

Hai tuần sau Valentine, nam thanh nữ tú ồ ạt khám vùng kín

Hai tuần sau Valentine, nam thanh nữ tú ồ ạt khám vùng kín