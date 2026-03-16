Dầu gấc, 4 công dụng "thần kỳ" cho sức khỏe bạn không nên bỏ lỡ!

Dầu gấc tự nhiên có nhiều công dụng đặc biệt đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người. Đây là lý do khiến nhiều người lựa chọn sử dụng sản phẩm này. Điều quan trọng là chúng ta thường nghĩ đến danh lợi mà lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách khiến hiệu quả không đạt như mong đợi. Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ làm đẹp da từ viên uống dầu gấc là biện pháp được nhiều người áp dụng.

Dầu gấc chứa beta-caroten - tiền chất của vitamin A, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là hệ xương. Khi vào cơ thể, beta-caroten được chuyển hóa thành vitamin A, góp phần thúc đẩy tổng hợp protein và hỗ trợ quá trình tăng trưởng. Bên cạnh đó, alpha-tocopherol (tiền vitamin E) trong dầu gấc giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật, nhất là trong thời điểm giao mùa.

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch và phòng ngừa bệnh tật

Trong dầu gấc có chứa các axit béo không bão hòa, trong đó có omega-6, giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa như lycopen và beta-caroten còn giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Một trong những công dụng phổ biến nhất của dầu gấc là hỗ trợ sức khỏe đôi mắt. Nhờ hàm lượng vitamin A và beta-caroten cao, dầu gấc có thể giúp nuôi dưỡng võng mạc, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như thoái hóa võng mạc, khô mắt hoặc suy giảm thị lực.

Hỗ trợ làm đẹp da

Lycopen và vitamin E trong dầu gấc có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da trước tác động của môi trường. Những dưỡng chất này góp phần làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da trở nên tươi sáng và khỏe mạnh hơn.

Thời điểm uống dầu gấc tốt nhất

Beta - carotene trong dầu gấc chủ yếu được hấp thụ ở ruột non, đặc biệt là khi được kết hợp với chất béo và dầu. Để tối ưu hóa quá trình hấp thụ, việc uống dầu gấc trong hoặc sau bữa ăn là thời điểm để cơ thể hấp thụ nhiều chất béo nhất.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng khó tiêu và chướng bụng, bạn nên chờ khoảng 30 - 60 phút sau khi ăn rồi mới uống dầu gấc. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để dinh dưỡng trong dầu gấc được cơ thể hấp thụ một cách hiệu quả, đồng thời tận dụng được lợi ích của việc kết hợp với thức ăn.

Có nên uống dầu gấc thường xuyên không?

Uống dầu gấc thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khuyến nghị về việc sử dụng dầu gấc với từng đối tượng như sau:

Người lớn: Sử dụng không quá 2ml/ngày, với dạng viên nang nên tuân thủ liều lượng từ 2 - 4 viên/ngày.

Trẻ em: Sử dụng không quá 1ml/ngày.

Lạm dụng dầu gấc có thể khiến beta - carotene tích tụ quá mức, gây vàng da và vàng mắt ở trẻ em.

Dầu gấc có thể dùng để uống trực tiếp hoặc trộn vào cháo, salad, các món ăn khác để bảo quản giá trị dinh dưỡng tốt nhất. Bạn không nên chiên hoặc xào thức ăn với dầu để hạn chế sự phân hủy chất béo làm giảm dinh dưỡng có trong dầu gấc.