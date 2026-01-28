Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội, người dân tháo chạy thoát thân

Chiếc xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường ở xã Nhà Bè (TP.HCM) vào trưa 28/1 ở TP.HCM thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 28/1, cơ quan chức năng đang nỗ lực dập lửa tại đám cháy xe bồn chở xăng ở xã Nhà Bè.

Theo người dân, hơn 11h cùng ngày, xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, tài xế mở cửa ra ngoài dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột lửa kèm khói bốc lên cao hơn chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội ở xã Nhà Bè - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Một số người dân khu vực cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra cách Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km. Xe bồn cháy lan sang trụ điện kế bên, một số nhà dân lân cận tháo chạy ra ngoài.

Người dân sống ngay vụ cháy thoát thân ra ngoài - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cơ quan chức năng cho biết, sự cố này xảy ra bên ngoài phạm vi của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và không ảnh hưởng đến an toàn của Tổng kho. Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều đội chữa cháy đến hiện trường để chi viện, phối hợp với lực lượng PCCC của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Đến 12h30, ngọn lửa tại xe bồn đã được dập tắt, tuy nhiên, đám cháy lan vào nhà dân nên cơ quan chức năng tiếp tục triển khai đường ống nước dập lửa.

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm UBND phường Láng mới đây đã công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn trong tháng 1/2026.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-bon-cho-chat-long-boc-chay-du-doi-nguoi-dan-thao-chay-thoat-than-751949.html