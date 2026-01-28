Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội, người dân tháo chạy thoát thân

Đời sống 28/01/2026 13:42

Chiếc xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường ở xã Nhà Bè (TP.HCM) vào trưa 28/1 ở TP.HCM thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 28/1, cơ quan chức năng đang nỗ lực dập lửa tại đám cháy xe bồn chở xăng ở xã Nhà Bè.

Theo người dân, hơn 11h cùng ngày, xe bồn chở xăng đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, tài xế mở cửa ra ngoài dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột lửa kèm khói bốc lên cao hơn chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội, người dân tháo chạy thoát thân - Ảnh 1
Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội ở xã Nhà Bè - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Một số người dân khu vực cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra cách Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khoảng 1km. Xe bồn cháy lan sang trụ điện kế bên, một số nhà dân lân cận tháo chạy ra ngoài.

Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội, người dân tháo chạy thoát thân - Ảnh 2
Người dân sống ngay vụ cháy thoát thân ra ngoài - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cơ quan chức năng cho biết, sự cố này xảy ra bên ngoài phạm vi của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và không ảnh hưởng đến an toàn của Tổng kho. Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều đội chữa cháy đến hiện trường để chi viện, phối hợp với lực lượng PCCC của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Đến 12h30, ngọn lửa tại xe bồn đã được dập tắt, tuy nhiên, đám cháy lan vào nhà dân nên cơ quan chức năng tiếp tục triển khai đường ống nước dập lửa.

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm

UBND phường Láng mới đây đã công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn trong tháng 1/2026.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe bồn tin moi cháy xe

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 28/1/2026, Trời quang mây tạnh, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin MỚI nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: Kết quả giám định xác định nạn nhân gãy nhiều xương sườn

Thông tin MỚI nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: Kết quả giám định xác định nạn nhân gãy nhiều xương sườn

Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố tội gì?

Nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố tội gì?

Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất

Rùng mình trước thủ đoạn thủ đoạn che giấu của chủ xưởng làm 3.000 tấn ốc bươu 'ngậm' hóa chất