Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Đời sống 28/01/2026 11:11

Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ rơi máy bay quân sự, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bộ Quốc phòng cho biết thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiến máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (Bài 5+3).

Máy bay được lệnh cất cánh lúc 7h27 phút ngày 28/1.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h 44 phút, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được. Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục.

Máy bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Hiện tại, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố. 

Đắk Lắk: Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn - Ảnh 1
Khu vực gần nơi máy bay rơi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, khi xảy ra vụ việc, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa).

Trưa 28/1, đại diện khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho hay trước đó đã tiếp nhận một bệnh nhân bị thương, mặc đồ phi công quân sự. Hiện bệnh nhân đang trong quá trình chụp chiếu, chưa có kết luận cụ thể, nhưng không nguy kịch tính mạng.

Lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết địa phương đã nắm được vụ việc và đang xác minh thông tin. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hòa Xuân cho biết vị trí máy bay rơi không thuộc địa bàn xã. Tuy nhiên xã vẫn đang theo dõi thông tin, nỗ lực phối hợp với các lực lượng hỗ trợ.

Liên quan thông tin nghi có vụ rơi máy bay trên địa bàn, nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang huy động các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nghi xảy ra vụ việc.

Ông Phạm Ngọc Hùng (67 tuổi, trú khu phố Nam Bình 1) cho hay sáng nay vào thăm ruộng thì bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ kêu rất to, sau đó là tiếng nổ lớn trên núi và cột khói bốc lên rất cao.

"Lúc xảy ra khoảng 7h30, nhiều người làm đồng ở đây đều nghe thấy tiếng nổ lớn và cột khói bốc lên cao sau núi", ông Hùng nói.

