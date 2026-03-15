Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Vì vậy, cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn về chiều cao thực sự của Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều người cho rằng, Huỳnh Hiểu Minh cao ngang người đàn ông là nhờ đi giày tăng chiều cao, nhìn phần gót giày có thể thấy rõ.

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh mặc đồ thể thao, áo ba lỗ xám phối với quần sooc đen. Nam diễn viên lộ rõ cơ tay và cơ bắp chân, cho thấy dấu hiệu tập luyện rõ rệt. Vóc dáng của anh được nhận xét là “giữ gìn khá tốt so với độ tuổi trung niên”. Tuy nhiên, một số khán giả chỉ ra, tỉ lệ cơ thể của Huỳnh Hiểu Minh trong ảnh có điều bất thường: xét theo độ cao của đầu và vai, người đàn ông đứng cạnh và Huỳnh Hiểu Minh gần như cao ngang nhau, nhưng độ dài cánh tay lại chênh lệch, tay của Huỳnh Hiểu Minh ngắn hơn một đoạn.

Chiều cao của Huỳnh Hiểu Minh từ lâu vẫn là một “bí ẩn” trong giới giải trí. Theo Sohu, nam diễn viên nói mình cao 1m8, nhưng qua một số hình ảnh khi đứng cạnh người khác, khán giả đoán Huỳnh Hiểu Minh chỉ cao khoảng trên 1m7.

Đáng chú ý, một bộ phận khán giả cho rằng, giày tăng chiều cao không phù hợp để chạy bộ hay vận động mạnh, dễ làm tổn thương mắt cá chân.

Một số người còn chú ý tới mái tóc bồng được tạo kiểu của Huỳnh Hiểu Minh, nghi ngờ anh đi chạy bộ vẫn đội tóc giả.

Những chi tiết này khiến Huỳnh Hiểu Minh bị mỉa mai là “quá quan trọng hình ảnh thần tượng”, ngay cả khi chạy bộ cũng phải cố giữ hình ảnh.

Ngoài nghi vấn đi giày tăng chiều cao và đội tóc giả, tình trạng gương mặt của Huỳnh Hiểu Minh cũng bị nhận xét là khá mệt mỏi và già đi rõ rệt, khác xa so với những lần anh xuất hiện tại các sự kiện.

Khi phóng to ảnh gương mặt, đường nét tổng thể không thay đổi quá nhiều, nhưng ngũ quan trông hơi lạ lẫm, khiến một số cư dân mạng nói rằng, Huỳnh Hiểu Minh “gần như khó nhận ra”, thậm chí bị chê là “ngày càng giống tượng sáp”.

Trước đó, bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh chụp cùng 2 người nổi tiếng trên mạng đã gây bàn tán. Ở hình ảnh sử dụng bộ lọc làm đẹp, tài tử 48 tuổi trông trẻ trung, tràn đầy sức sống. Nhưng ở ảnh gốc, đôi mắt của anh có vẻ mệt mỏi, làn da không căng mịn như hình chỉnh sửa.

Theo Sohu, Huỳnh Hiểu Minh 48 tuổi nhìn chung vẫn rất chăm chỉ quản lý ngoại hình, nhưng không thắng nổi thời gian. Dù tập luyện thế nào, một số dấu hiệu lão hóa vẫn khó tránh khỏi.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, nam diễn viên nên bớt lo lắng quá mức về ngoại hình và sống thoải mái hơn.