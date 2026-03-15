Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Sao quốc tế 15/03/2026 11:00

Gần đây, một cư dân mạng chia sẻ bức ảnh chụp chung với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh trong lần gặp mặt tình cờ khi đi chạy bộ ở Tam Á (Trung Quốc).

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh mặc đồ thể thao, áo ba lỗ xám phối với quần sooc đen. Nam diễn viên lộ rõ cơ tay và cơ bắp chân, cho thấy dấu hiệu tập luyện rõ rệt. Vóc dáng của anh được nhận xét là “giữ gìn khá tốt so với độ tuổi trung niên”. Tuy nhiên, một số khán giả chỉ ra, tỉ lệ cơ thể của Huỳnh Hiểu Minh trong ảnh có điều bất thường: xét theo độ cao của đầu và vai, người đàn ông đứng cạnh và Huỳnh Hiểu Minh gần như cao ngang nhau, nhưng độ dài cánh tay lại chênh lệch, tay của Huỳnh Hiểu Minh ngắn hơn một đoạn.

Vì vậy, cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn về chiều cao thực sự của Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều người cho rằng, Huỳnh Hiểu Minh cao ngang người đàn ông là nhờ đi giày tăng chiều cao, nhìn phần gót giày có thể thấy rõ.

Chiều cao của Huỳnh Hiểu Minh từ lâu vẫn là một “bí ẩn” trong giới giải trí. Theo Sohu, nam diễn viên nói mình cao 1m8, nhưng qua một số hình ảnh khi đứng cạnh người khác, khán giả đoán Huỳnh Hiểu Minh chỉ cao khoảng trên 1m7.

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này - Ảnh 1

Đáng chú ý, một bộ phận khán giả cho rằng, giày tăng chiều cao không phù hợp để chạy bộ hay vận động mạnh, dễ làm tổn thương mắt cá chân.

Một số người còn chú ý tới mái tóc bồng được tạo kiểu của Huỳnh Hiểu Minh, nghi ngờ anh đi chạy bộ vẫn đội tóc giả.

Những chi tiết này khiến Huỳnh Hiểu Minh bị mỉa mai là “quá quan trọng hình ảnh thần tượng”, ngay cả khi chạy bộ cũng phải cố giữ hình ảnh.

Ngoài nghi vấn đi giày tăng chiều cao và đội tóc giả, tình trạng gương mặt của Huỳnh Hiểu Minh cũng bị nhận xét là khá mệt mỏi và già đi rõ rệt, khác xa so với những lần anh xuất hiện tại các sự kiện.

Khi phóng to ảnh gương mặt, đường nét tổng thể không thay đổi quá nhiều, nhưng ngũ quan trông hơi lạ lẫm, khiến một số cư dân mạng nói rằng, Huỳnh Hiểu Minh “gần như khó nhận ra”, thậm chí bị chê là “ngày càng giống tượng sáp”.

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này - Ảnh 2

Trước đó, bức ảnh Huỳnh Hiểu Minh chụp cùng 2 người nổi tiếng trên mạng đã gây bàn tán. Ở hình ảnh sử dụng bộ lọc làm đẹp, tài tử 48 tuổi trông trẻ trung, tràn đầy sức sống. Nhưng ở ảnh gốc, đôi mắt của anh có vẻ mệt mỏi, làn da không căng mịn như hình chỉnh sửa.

Theo Sohu, Huỳnh Hiểu Minh 48 tuổi nhìn chung vẫn rất chăm chỉ quản lý ngoại hình, nhưng không thắng nổi thời gian. Dù tập luyện thế nào, một số dấu hiệu lão hóa vẫn khó tránh khỏi.

Vì vậy, nhiều người cho rằng, nam diễn viên nên bớt lo lắng quá mức về ngoại hình và sống thoải mái hơn.

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Những ngày gần đây, Angelababy tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi câu chuyện xoay quanh mối quan hệ với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ được nhắc lại. Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò bạn gái mới đang làm tâm điểm truyền thông.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ lên tiếng về tin thua bạc 145 triệu USD

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ lên tiếng về tin thua bạc 145 triệu USD

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?