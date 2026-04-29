Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Sao quốc tế 29/04/2026 17:02

Phía Triệu Lộ Tư mới đây chính thức lên tiếng về tình trạng bị xâm phạm hình ảnh bằng công nghệ AI. Trong bối cảnh các sản phẩm deepfake ngày càng lan rộng, động thái cứng rắn từ phía nữ diễn viên nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng.

Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư cho biết đã phát hiện nhiều nội dung sử dụng trái phép hình ảnh của cô để tạo ra các video ngắn trên nền tảng mạng xã hội. Những sản phẩm này không chỉ bị cắt ghép, chỉnh sửa sai lệch mà còn có nguy cơ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của nữ diễn viên.

Trước tình hình đó, đại diện của Triệu Lộ Tư khẳng định sẽ không nhân nhượng với bất kỳ hành vi vi phạm nào. Các cá nhân, tổ chức liên quan được yêu cầu lập tức gỡ bỏ nội dung và chấm dứt mọi hành động xâm phạm. Đồng thời, phía nữ diễn viên cũng nhấn mạnh sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý nếu tình trạng này tiếp diễn.

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Động thái mạnh mẽ của Triệu Lộ Tư cho thấy vấn đề bảo vệ hình ảnh cá nhân trong thời đại công nghệ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ riêng cô, nhiều nghệ sĩ khác cũng đang đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng hình ảnh thông qua AI.

Sự việc của Triệu Lộ Tư phản ánh rõ mặt trái của công nghệ hiện đại. Dù AI mang lại nhiều tiện ích, việc bị lạm dụng để tạo ra nội dung giả mạo đang đặt nghệ sĩ trước những rủi ro lớn về danh dự và quyền riêng tư.

Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay - Ảnh 2

Trong bối cảnh đó, việc lên tiếng kịp thời và sử dụng công cụ pháp lý được xem là cách hiệu quả để bảo vệ quyền lợi. Đồng thời, khán giả cũng đóng vai trò quan trọng khi cần tỉnh táo trước những nội dung chưa được xác thực, tránh tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch.

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