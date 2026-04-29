Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ

Không gian sống 29/04/2026 16:12

Không chỉ mở rộng không gian đô thị về phía Tây Bắc, Khu đô thị Đại học Quốc tế còn được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế tri thức, đồng thời mang đến môi trường sống toàn diện cho các gia đình trong tương lai.

TP.HCM vừa có thêm một dự án quy mô lớn tại khu vực Tây Bắc, khi Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.

Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ - Ảnh 1

Lãnh đạo TP HCM và đại diện chủ đầu tư Vingroup thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại khu vực cửa ngõ chiến lược phía Tây Bắc thành phố.

Sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương và TP.HCM như ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM; cùng ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Động lực phát triển mới từ khu Tây Bắc

Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ - Ảnh 2

Ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Trần Văn Bảy, khu vực Tây Bắc giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển không gian đô thị TP.HCM, với nhiều lợi thế như quỹ đất lớn, địa hình cao ráo và khả năng phát triển dài hạn.

Ông cho biết, Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng trở thành nơi hội tụ các cơ sở giáo dục chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái học thuật - khởi nghiệp năng động.

Đây sẽ là mô hình phát triển mới, nơi đô thị, giáo dục và công nghệ gắn kết chặt chẽ, tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho thành phố”, ông nhấn mạnh.

Không gian sống xanh - điều gia đình hiện đại tìm kiếm

Với quy mô gần 880ha, dự án được quy hoạch theo mô hình “thành phố công viên”, với hệ thống 100 công viên, mặt nước và kênh đào đan xen.

Không gian xanh rộng lớn giúp điều hòa khí hậu, đồng thời mang lại môi trường sống trong lành - yếu tố ngày càng được các gia đình ưu tiên khi lựa chọn nơi an cư.

Hệ sinh thái tiện ích toàn diện

Dự án tích hợp đầy đủ các tiện ích từ giáo dục, y tế đến thương mại, giải trí. Trong đó, hơn 150ha được dành cho hệ sinh thái giáo dục và nghiên cứu.

Các tiện ích nổi bật gồm bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, cùng hệ thống vui chơi, thể thao quy mô lớn.

Tầm nhìn từ chủ đầu tư

 Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ - Ảnh 3

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Vingroup cho rằng Khu đô thị Đại học Quốc tế hội tụ những lợi thế vượt trội về Thiên thời, Địa lợi và Nhân hòa.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Vingroup cho biết, dự án được phát triển với khát vọng trở thành biểu tượng mới tại khu vực Tây Bắc TP.HCM.

Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ là nơi hội tụ hài hòa giữa không gian sinh thái và hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tạo ra môi trường sống chất lượng cao cho cộng đồng”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh định hướng xây dựng một “thành phố công viên tri thức đẳng cấp”, nơi con người là trung tâm, tri thức là động lực và môi trường sống là nền tảng phát triển bền vững.

Xu hướng đô thị tích hợp

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, các khu đô thị tích hợp đang trở thành xu hướng khi đáp ứng đồng thời nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí.

Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ - Ảnh 4

Với quy hoạch đồng bộ và định hướng dài hạn, Khu đô thị Đại học Quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần định hình lại không gian đô thị TP.HCM, đồng thời mang đến lựa chọn sống mới cho các gia đình trẻ.

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Từ khóa:   Vingroup

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