Tết Hàn Thực 2026 là ngày nào? Mách mẹ chuẩn bị mâm lễ cúng bánh trôi, bánh chay chuẩn truyền thống

Không gian sống 19/04/2026 11:38

Tết Hàn thực là một ngày Tết quan trọng trong văn hóa của người Việt Nam từ xưa tới nay, mang ý nghĩa tưởng nhớ về nguồn cội, tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, đồng thời thể hiện sự đoàn kết trong gia đình. Vậy Tết Hàn Thực 2026 diễn ra vào ngày nào?

Tết Hàn Thực là gì?

Trong văn hóa dân gian, Tết Hàn thực còn được gọi là Tết Bánh trôi - bánh chay (“hàn thực” có nghĩa là “thức ăn lạnh”), được diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tết Hàn Thực xuất hiện chủ yếu ở Trung Quốc và Việt Nam.

Tết hàn thực được biết đến là một ngày lễ thường lệ của Việt Nam, trong tiếng Hoa "hàn thực - 寒 食 " nghĩa là "thức ăn lạnh". Mỗi lần đến Tết hàn thực mọi người đều nặn bánh trôi, bánh chay cúng lên tổ tiên vào ngày 3/3 Âm lịch hàng năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tết Hàn thực 2026 (mùng 3/3 âm lịch) rơi vào ngày Chủ nhật (19/4 dương lịch).

Các khung giờ đẹp để cúng tết Hàn thực năm 2026 vào ngày 3/3 âm lịch, gồm: giờ Ất Mão (5h-7h); giờ Bính Thìn (7h-9h); giờ Kỷ Mùi (13h-15h); giờ Tân Dậu (17h-19h).

Mâm cúng tết Hàn thực

Ngày tết Hàn thực, theo truyền thống, người Việt thường chuẩn bị mâm lễ cúng ông bà, tổ tiên, tưởng nhớ cội nguồn. Mâm cúng tết Hàn thực thường không cần chuẩn bị "mâm cao, cỗ đầy", tùy vào điều kiện của gia chủ mà bày biện phù hợp. Tuy nhiên, có một số món không thể thiếu khi dâng lễ, gồm:

Bánh trôi, bánh chay: Bánh trôi và bánh chay mang ý nghĩa sâu sắc về sự tròn đầy và viên mãn trong cuộc sống. Theo đúng phong tục cổ truyền, mâm cúng phải có 3 hoặc 5 đĩa bánh trôi, 3 hoặc 5 bát bánh chay.

Hương, hoa, trầu cau: Khi cúng tết Hàn thực, hãy chọn những lá trầu và quả cau tươi mới, màu xanh mát và không bị héo úa. Điều này tượng trưng cho sự tươi mới, trường thọ và may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Ly nước sạch: Mỗi lần thắp hương gia tiên, gia chủ cần thay một ly nước sạch mới để bày tỏ lòng kính trọng, và dịp tết Hàn thực cũng không ngoại lệ.

Mâm ngũ quả: Tùy từng mùa, gia chủ chọn 5 quả có màu sắc khác nhau như màu xanh, đỏ, vàng, tím... để đại diện cho ngũ hành, dâng cúng tổ tiên thể hiện lòng hiếu thảo và ước mong những điều tốt lành. Hãy nhớ lựa chọn kỹ lưỡng những trái cây tươi ngon và đẹp mắt nhất.

Văn khấn Tết Hàn thực mùng 3 tháng 3 Âm lịch 2026

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài bản cảnh thành hoàng, ngài bản xứ thổ địa, ngài bản gia táo quân cùng chư vị tôn thần.

Ảnh minh họa: Internet

Con kính lạy cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.

ín chủ chúng con là…... Ngụ tại…

Hôm nay là ngày 3 tháng 3 Âm lịch năm Bính Ngọ gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh thổ địa, ngài bản gia táo quân, ngũ phương, long mạch, tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… (họ của gia chủ) cúi xin thương xót cho con cháu giáng về chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật!

Hồn Tết Việt: Tìm lại bản sắc trong nhịp sống hiện đại

Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là khoảng lặng hiếm hoi để tâm hồn người Việt trở về với cội nguồn. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi guồng quay công việc và công nghệ khiến con người dễ xa rời những giá trị truyền thống, Tết vẫn bền bỉ hiện diện như một sợi chỉ đỏ kết nối ký ức, phong tục và tình thân. Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy đã làm nên linh hồn riêng của Tết Việt – mộc mạc mà thiêng liêng, bình dị mà sâu lắng, đủ sức chạm tới trái tim của mỗi người con đất Việt.

