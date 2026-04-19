Đà Lạt: Khói lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm ngôi nhà ở khu Ba Toa, các lực lượng vất vả dập lửa

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm căn nhà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến cả khu phố náo loạn. Đám cháy cũng đe dọa lan sang các nhà dân liền kề.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, vụ cháy xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân (khu vực Ba Toa, phường Cam Ly - Đà Lạt) khoảng 9h30 sáng 19-4 khiến cả khu dân cư náo loạn.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ tầng 2 căn nhà của ông Nguyễn Hữu Hà.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Do nhà chủ yếu làm bằng gỗ, lại chứa nhiều đồ đạc dễ bén lửa, nên chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bốc cao và lan rất nhanh.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, kéo vòi nước, tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Khói đen cuộn lên dày đặc, lửa bao trùm căn nhà rồi cháy lan sang hai căn bên cạnh.

Ghi nhận tại hiện trường, nhà ông Hà bị thiêu rụi hoàn toàn, hai căn liền kề cũng bị ảnh hưởng nặng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản trong căn nhà phát hỏa đầu tiên gần như mất trắng.

Theo thông tin VietNamNet, sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình, kéo vòi phun nước để khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa. Ảnh: VietNamNet.

Ít phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

