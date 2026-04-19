Đà Lạt: Khói lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm ngôi nhà ở khu Ba Toa, các lực lượng vất vả dập lửa

Đời sống 19/04/2026 12:19

Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm căn nhà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến cả khu phố náo loạn. Đám cháy cũng đe dọa lan sang các nhà dân liền kề.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, vụ cháy xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân (khu vực Ba Toa, phường Cam Ly - Đà Lạt) khoảng 9h30 sáng 19-4 khiến cả khu dân cư náo loạn.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ tầng 2 căn nhà của ông Nguyễn Hữu Hà.

Đà Lạt: Khói lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm ngôi nhà ở khu Ba Toa, các lực lượng vất vả dập lửa - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Do nhà chủ yếu làm bằng gỗ, lại chứa nhiều đồ đạc dễ bén lửa, nên chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bốc cao và lan rất nhanh.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, kéo vòi nước, tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Khói đen cuộn lên dày đặc, lửa bao trùm căn nhà rồi cháy lan sang hai căn bên cạnh.

Đà Lạt: Khói lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm ngôi nhà ở khu Ba Toa, các lực lượng vất vả dập lửa - Ảnh 2
Khói đen cuộn lên dày đặc, lửa bao trùm căn nhà rồi cháy lan sang hai căn bên cạnh. Ảnh: VietNamNet. 

Ghi nhận tại hiện trường, nhà ông Hà bị thiêu rụi hoàn toàn, hai căn liền kề cũng bị ảnh hưởng nặng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản trong căn nhà phát hỏa đầu tiên gần như mất trắng.

Theo thông tin VietNamNet, sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình, kéo vòi phun nước để khống chế đám cháy.

Đà Lạt: Khói lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm ngôi nhà ở khu Ba Toa, các lực lượng vất vả dập lửa - Ảnh 3
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa. Ảnh: VietNamNet. 

Ít phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trong ngõ nhỏ ở Ba Đình, nhiều người kịp thoát nạn

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trong ngõ nhỏ ở Ba Đình, nhiều người kịp thoát nạn

Lực lượng chức năng kịp thời cứu 1 người mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, 2 người bên trong đã tự thoát nạn qua logia tầng 3.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà ở Đà Lạt tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong