Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Đời sống 19/04/2026 10:46

Tàu SE6 lao tới, tông trúng, hất văng ô tô nêu trên. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Ô tô 30M-282.06 bị hư hỏng nặng, cần chắn tàu tự động bị gãy đổ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 18 giờ 20 phút đêm 18/4, tại km 335+637 đường sắt Bắc-Nam (đoạn khu gian Đồng Văn- Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu SE6 với xe ô tô con biển số 30M-282.xx.

Vào thời điểm nêu trên, xe 30M-282.xx chạy từ đường trục Vân Từ hướng ra quốc lộ 1A. Clip ghi lại cho thấy, thay vì dừng xe theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn để chờ tàu chạy qua thì người này đã điều khiển xe băng qua đường sắt khi thanh rào chắn đường ngang đang hạ xuống.

Tài xế đã dừng xe trên đường sắt rồi xuống xe từ cửa bên phụ (bên phải) để nâng thanh rào chắn lên, cùng lúc đó một số người dân cũng tới giúp nâng thanh chắn lên để tài xế mở cửa xe vào lái xe thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Tuy nhiên, lúc này tàu hoả đã lao tới, người dân phải thả thanh chắn xuống để chạy tránh thoát nạn. Tài xế cũng mở cửa bỏ mặc chiếc xe đang dừng, chạy tránh thoát thân.

Tàu SE6 lao tới, tông trúng, hất văng ô tô nêu trên. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Ô tô 30M-282.06 bị hư hỏng nặng, cần chắn tàu tự động bị gãy đổ.

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội - Ảnh 1
Tài xế bỏ lại xe và chạy thoát thân khi tàu hoả đang lao tới.

Danh tính tài xế điều khiển ô tô là anh Lê Văn T (42 tuổi, trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội).

Sáng 19/4, Cục CSGT cho biết nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn là do lái xe dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Theo Cục CSGT, tại những lối đi tự mở, nếu có đi vào thì khi đến gần đường sắt (khoảng 15m - 20m) lái xe và người điều khiển phương tiện cần dừng lại, quan sát hai bên, lắng nghe tiếng còi tàu cảnh báo… thấy an toàn mới đi qua.

Theo báo Tuổi Trẻ, Liên quan vụ tàu hỏa tông biến dạng ô tô, nam tài xế bỏ ô tô tháo chạy, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết nguyên nhân vụ việc do lái xe ô tô dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Còn theo hình ảnh từ camera giám sát, khi đèn báo tín hiệu đường ngang đã phát cảnh báo, tài xế ô tô vẫn băng qua đường sắt. Đúng lúc này, thanh chắn hạ xuống khiến chiếc xe không thể di chuyển.

"Đã rất nhiều lần, Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo về sự nguy hiểm tại đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Đòi hỏi tài xế cần đặc biệt chú ý khi đi qua điểm này phải giảm tốc độ và chú ý quan sát, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn (kể cả có người gác chắn hoặc tự động)", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Đưa ra khuyến cáo, Cục Cảnh sát giao thông cho rằng tại những lối đi tự mở, nếu có đi vào thì khi đến gần đường sắt (khoảng 15 - 20m) lái xe cần dừng lại, quan sát hai bên, lắng nghe tiếng còi tàu cảnh báo… thấy an toàn mới đi qua.

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Trong đêm 14/4 trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn nghiêm trọng. Điểm chung đáng báo động là cả hai tài xế gây tai nạn đều trong tình trạng say xỉn với mức nồng độ cồn vi phạm chạm ngưỡng 'kịch khung'.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn đường sắt tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong