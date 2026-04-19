Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Vào thời điểm nêu trên, xe 30M-282.xx chạy từ đường trục Vân Từ hướng ra quốc lộ 1A. Clip ghi lại cho thấy, thay vì dừng xe theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn để chờ tàu chạy qua thì người này đã điều khiển xe băng qua đường sắt khi thanh rào chắn đường ngang đang hạ xuống.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , khoảng 18 giờ 20 phút đêm 18/4, tại km 335+637 đường sắt Bắc-Nam (đoạn khu gian Đồng Văn- Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu SE6 với xe ô tô con biển số 30M-282.xx.

Tuy nhiên, lúc này tàu hoả đã lao tới, người dân phải thả thanh chắn xuống để chạy tránh thoát nạn. Tài xế cũng mở cửa bỏ mặc chiếc xe đang dừng, chạy tránh thoát thân.

Tài xế đã dừng xe trên đường sắt rồi xuống xe từ cửa bên phụ (bên phải) để nâng thanh rào chắn lên, cùng lúc đó một số người dân cũng tới giúp nâng thanh chắn lên để tài xế mở cửa xe vào lái xe thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Tàu SE6 lao tới, tông trúng, hất văng ô tô nêu trên. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Ô tô 30M-282.06 bị hư hỏng nặng, cần chắn tàu tự động bị gãy đổ.

Danh tính tài xế điều khiển ô tô là anh Lê Văn T (42 tuổi, trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội).

Sáng 19/4, Cục CSGT cho biết nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn là do lái xe dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Theo báo Tuổi Trẻ, Liên quan vụ tàu hỏa tông biến dạng ô tô, nam tài xế bỏ ô tô tháo chạy, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết nguyên nhân vụ việc do lái xe ô tô dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Còn theo hình ảnh từ camera giám sát, khi đèn báo tín hiệu đường ngang đã phát cảnh báo, tài xế ô tô vẫn băng qua đường sắt. Đúng lúc này, thanh chắn hạ xuống khiến chiếc xe không thể di chuyển.

"Đã rất nhiều lần, Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo về sự nguy hiểm tại đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Đòi hỏi tài xế cần đặc biệt chú ý khi đi qua điểm này phải giảm tốc độ và chú ý quan sát, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn (kể cả có người gác chắn hoặc tự động)", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Đưa ra khuyến cáo, Cục Cảnh sát giao thông cho rằng tại những lối đi tự mở, nếu có đi vào thì khi đến gần đường sắt (khoảng 15 - 20m) lái xe cần dừng lại, quan sát hai bên, lắng nghe tiếng còi tàu cảnh báo… thấy an toàn mới đi qua.