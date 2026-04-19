Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Đời sống 19/04/2026 10:46

Tàu SE6 lao tới, tông trúng, hất văng ô tô nêu trên. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Ô tô 30M-282.06 bị hư hỏng nặng, cần chắn tàu tự động bị gãy đổ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 18 giờ 20 phút đêm 18/4, tại km 335+637 đường sắt Bắc-Nam (đoạn khu gian Đồng Văn- Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu SE6 với xe ô tô con biển số 30M-282.xx.

Vào thời điểm nêu trên, xe 30M-282.xx chạy từ đường trục Vân Từ hướng ra quốc lộ 1A. Clip ghi lại cho thấy, thay vì dừng xe theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn để chờ tàu chạy qua thì người này đã điều khiển xe băng qua đường sắt khi thanh rào chắn đường ngang đang hạ xuống.

Tài xế đã dừng xe trên đường sắt rồi xuống xe từ cửa bên phụ (bên phải) để nâng thanh rào chắn lên, cùng lúc đó một số người dân cũng tới giúp nâng thanh chắn lên để tài xế mở cửa xe vào lái xe thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

Tuy nhiên, lúc này tàu hoả đã lao tới, người dân phải thả thanh chắn xuống để chạy tránh thoát nạn. Tài xế cũng mở cửa bỏ mặc chiếc xe đang dừng, chạy tránh thoát thân.

Tàu SE6 lao tới, tông trúng, hất văng ô tô nêu trên. May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Ô tô 30M-282.06 bị hư hỏng nặng, cần chắn tàu tự động bị gãy đổ.

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội - Ảnh 1
Tài xế bỏ lại xe và chạy thoát thân khi tàu hoả đang lao tới.

Danh tính tài xế điều khiển ô tô là anh Lê Văn T (42 tuổi, trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội).

Sáng 19/4, Cục CSGT cho biết nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn là do lái xe dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Theo Cục CSGT, tại những lối đi tự mở, nếu có đi vào thì khi đến gần đường sắt (khoảng 15m - 20m) lái xe và người điều khiển phương tiện cần dừng lại, quan sát hai bên, lắng nghe tiếng còi tàu cảnh báo… thấy an toàn mới đi qua.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết nguyên nhân vụ việc do lái xe ô tô dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt.

Còn theo hình ảnh từ camera giám sát, khi đèn báo tín hiệu đường ngang đã phát cảnh báo, tài xế ô tô vẫn băng qua đường sắt. Đúng lúc này, thanh chắn hạ xuống khiến chiếc xe không thể di chuyển.

"Đã rất nhiều lần, Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo về sự nguy hiểm tại đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Đòi hỏi tài xế cần đặc biệt chú ý khi đi qua điểm này phải giảm tốc độ và chú ý quan sát, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn (kể cả có người gác chắn hoặc tự động)", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Tại những lối đi tự mở, nếu có đi vào thì khi đến gần đường sắt (khoảng 15 - 20m) lái xe cần dừng lại, quan sát hai bên, lắng nghe tiếng còi tàu cảnh báo… thấy an toàn mới đi qua.

Hà Nội: Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn ô tô liên hoàn do tài xế dính cồn kịch khung

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Đời sống 41 phút trước
Thần Tài trao lộc sau ngày 19/4/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù sau ngày 19/4/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 19/4/2026, 3 con giáp có vận quý nhân rất vượng, tiền tài ngập lối, chủ động nắm lấy nhân duyên

Đúng ngày mai, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó, vận may thấm vào người, một bước lên đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/4/2026, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 20h ngày 19/4/2026, 3 con giáp có vận kim tiền, hóa Rồng hóa Phượng, đứng đầu danh sách phát Tài phát Lộc

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Người cha bỏ quên con gái 2 tuổi tử vong trên xe có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 19/4/2026, 3 con giáp TIỀN SẼ RƠI TRÚNG ĐẦU’, giàu sang đố ai sánh lại, cuộc đời sang trang

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Phát hiện bé trai tử vong trong ngôi mộ đắp vội, nghi bị cha đánh tử vong

Cháy nhà xưởng cạnh cây xăng, người dân xung quanh hoảng hốt tháo chạy

Hàng chục người nhập viện cấp cứu nghi sau khi ăn bánh mì bên đường

Người cha bỏ quên con gái 2 tuổi tử vong trên xe có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Xuyên đêm ứng cứu ngư dân đột quỵ, hôn mê trên vùng biển Hoàng Sa