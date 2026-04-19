Danh tính tài xế xe ôm tử vong bất thường trong phòng trọ ở TP.HCM

Đời sống 19/04/2026 12:42

Theo thông tin báo Dân Trí, trưa 19/4, Công an phường Tân Hiệp đang phối hợp cùng Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một tài xế xe ôm tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường Lê Quang Định (khu phố Bình Khánh) đi ngang phòng trọ của anh K.V. L. (29 tuổi, quê An Giang) và phát hiện anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà.

Nghe hô hoán, nhiều người chạy đến kiểm tra và nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nên nhanh chóng ngắt cầu dao điện rồi đến kiểm tra nạn nhân, nhưng người này đã tử vong.

Thời điểm này, nạn nhân mặc quần ngắn, không mặc áo; tay phải cầm chiếc giẻ lau thấm nước, phần cánh tay có dấu hiệu bị cháy. Thi thể nạn nhân nằm gần tủ lạnh.

Nhận tin báo, công an đến phong tỏa hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra vụ việc.

Người dân cho biết, anh L. mới giải ngũ, và đến đây thuê trọ ở một mình, hành nghề chạy xe ôm công nghệ.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng phát hiện một người phụ nữ tử vong bất thường trong phòng trọ. Cụ thể theo báo Người Lao Động, ngày 3/4, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.C. (53 tuổi, quê An Giang), đang thuê trọ tại căn phòng trên đường số 3, khu phố Chiêu Liêu A, phường Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, con dâu của bà C. ở phòng trọ kế bên sang gọi bà dậy. Khi vào bên trong, người này phát hiện bà C. trong tư thế treo cổ nên tri hô.

Nghe tiếng kêu, con trai bà C. cùng một số người dân xung quanh chạy đến cắt dây, đưa nạn nhân xuống đất nhưng bà C. đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra vụ việc.

Người phụ nữ 53 tuổi quê An Giang được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ ở phường Dĩ An, TPHCM.

