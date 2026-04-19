Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 1,1 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 168 triệu đồng, bán ra giảm 600.000 đồng còn 171,5 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn tại SJC sẽ bị lỗ 4,2 triệu đồng sau một tuần và lỗ lên hơn 9 triệu đồng sau hai tuần.

Theo báo Thanh Niên , sáng 19/4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 400.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán lên 3,5 triệu đồng, cao hơn tuần trước 500.000 đồng. Vì thế, người mua vào sau một tuần cũng bị lỗ đến 3,9 triệu đồng. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của kim loại quý. Như vậy, chỉ sau nửa tháng, người mua vàng đã lỗ 9 triệu đồng một lượng.

Kim loại quý tăng tuần thứ 2 liên tiếp. Tuần qua, giá vàng có những phiên biến động mạnh - nhiều thời điểm áp sát vùng 4.900 USD/ounce – trước khi giảm trở lại.

Theo báo Người Lao Động , diễn biến của giá vàng trong nước ngược với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.831 USD/ounce, vẫn tăng khoảng 82 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Một diễn biến bất ngờ là giá vàng trong nước giảm 2 tuần liên tiếp – ngược với đà đi lên liên tục của giá thế giới. Diễn biến này giúp chênh lệch thu hẹp, khi giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 18 triệu đồng/lượng.

Về dự báo xu hướng giá vàng, khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá sẽ tăng tiếp tuần tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 10 chuyên gia trả lời, trong đó có tới 80% dự báo giá vàng tăng những ngày tới, 20% cho rằng giá vàng giảm và không ai nhận định kim loại quý đi ngang.

Các nhà đầu tư cá nhân cũng tỏ ra lạc quan với triển vọng của vàng. Trong số 47 người tham gia, tới 70% kỳ vọng giá vàng tăng, 19% dự báo giảm và 11% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Có điều, số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này tiếp tục sụt giảm mạnh so với những tuần trước đó, phản ánh sức hút của vàng đang suy giảm.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết gần đây, vàng và bạc được hỗ trợ bởi tình hình căng thẳng dịu bớt ở Trung Đông, nhất là kỳ vọng về các thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Nếu thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hoặc thông tin tích cực hơn, vàng và bạc sẽ tiếp tục đi lên.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cũng dự đoán giá vàng sẽ cao hơn trong tuần tới khi tình hình ở Trung Đông lắng dịu.

Việc bán vàng ra của các ngân hàng trung ương có thể giảm bớt và việc mua vào tiếp tục (như thị trường Trung Quốc và Ba Lan) sẽ hỗ trợ vàng đi lên. Mức kháng cự gần 5000 USD/ounce của vàng là tín hiệu tích cự