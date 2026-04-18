Giá vàng hôm nay, ngày 18/4/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng

Đời sống 18/04/2026 10:43

Hôm nay, ngày 18/4/2026 giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên khi tình hình chiến sự tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo báo Thanh Niên, lúc 8 giờ 30 ngày 18/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC như sau: 168,5 - 172 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với chốt ngày 17/4.

Trong tuần (11 - 17/4), giá vàng miếng SJC diễn biến trồi sụt thất thường. Giá mua vào và bán ra cao nhất ghi nhận ngày 15.4 (173 - 175,5 triệu đồng/lượng), thấp nhất ghi nhận ngày 17.4 (167 - 170,5 triệu đồng/lượng). Tính chung cả tuần, giá đã giảm 900.000 - 400.000 đồng/lượng.

Từ 1 - 18/4, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 6,5 - 6 triệu đồng/lượng.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2/3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,4 - 18,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/4/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng so với chốt ngày 17/4. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 18/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.831 USD/ounce, tăng 41 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.780 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư bắt đầu định giá lại rủi ro địa chính trị khi chiến sự tại Trung Đông có khả năng sớm kết thúc.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định rằng việc phục hồi sản lượng dầu khí từ khu vực này có thể mất tới hai năm sau khi xung đột Mỹ - Iran chấm dứt. Trong khi đó, các quan chức trong chính quyền Mỹ kêu gọi ngành công nghiệp dầu mỏ đẩy mạnh tăng sản lượng để bù đắp cho nguồn cung bị gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan rõ nét về triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa Mỹ và Iran. Ông cho biết hai bên đang thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời sắp hết hạn vào tuần tới

Giới phân tích nhận định đà bật tăng của giá vàng hôm nay cho thấy thị trường đang dần chuyển hướng từ lo ngại rủi ro địa chính trị sang theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh hy vọng về một khu vực Trung Đông ổn định hơn đang gia tăng.

Tuy nhiên, các diễn biến đàm phán Mỹ - Iran trong những ngày tới, vì bất kỳ thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng mạnh đến xu hướng giá vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/4/2026: Tiếp tục giảm sâu xuống sát 170 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/4/2026: Tiếp tục giảm sâu xuống sát 170 triệu đồng

Hôm nay, ngày 17/4/2026 giá vàng thế giới chưa dừng xu hướng giảm khi giá trị của đồng USD mạnh lên. Riêng thị trường trong nước đi lùi xuống sát 170 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng hôm nay giá vàng tăng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong