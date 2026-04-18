Giá vàng hôm nay, ngày 18/4/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng

Đời sống 18/04/2026 10:43

Hôm nay, ngày 18/4/2026 giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên khi tình hình chiến sự tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo báo Thanh Niên, lúc 8 giờ 30 ngày 18/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC như sau: 168,5 - 172 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với chốt ngày 17/4.

Trong tuần (11 - 17/4), giá vàng miếng SJC diễn biến trồi sụt thất thường. Giá mua vào và bán ra cao nhất ghi nhận ngày 15.4 (173 - 175,5 triệu đồng/lượng), thấp nhất ghi nhận ngày 17.4 (167 - 170,5 triệu đồng/lượng). Tính chung cả tuần, giá đã giảm 900.000 - 400.000 đồng/lượng.

Từ 1 - 18/4, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 6,5 - 6 triệu đồng/lượng.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2/3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,4 - 18,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/4/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng so với chốt ngày 17/4. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 18/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.831 USD/ounce, tăng 41 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.780 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư bắt đầu định giá lại rủi ro địa chính trị khi chiến sự tại Trung Đông có khả năng sớm kết thúc.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định rằng việc phục hồi sản lượng dầu khí từ khu vực này có thể mất tới hai năm sau khi xung đột Mỹ - Iran chấm dứt. Trong khi đó, các quan chức trong chính quyền Mỹ kêu gọi ngành công nghiệp dầu mỏ đẩy mạnh tăng sản lượng để bù đắp cho nguồn cung bị gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan rõ nét về triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa Mỹ và Iran. Ông cho biết hai bên đang thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời sắp hết hạn vào tuần tới

Giới phân tích nhận định đà bật tăng của giá vàng hôm nay cho thấy thị trường đang dần chuyển hướng từ lo ngại rủi ro địa chính trị sang theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh hy vọng về một khu vực Trung Đông ổn định hơn đang gia tăng.

Tuy nhiên, các diễn biến đàm phán Mỹ - Iran trong những ngày tới, vì bất kỳ thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng mạnh đến xu hướng giá vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/4/2026: Tiếp tục giảm sâu xuống sát 170 triệu đồng

Hôm nay, ngày 17/4/2026 giá vàng thế giới chưa dừng xu hướng giảm khi giá trị của đồng USD mạnh lên. Riêng thị trường trong nước đi lùi xuống sát 170 triệu đồng.

