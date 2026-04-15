Giá vàng hôm nay, ngày 15/4/2026: Tiếp tục tăng mạnh, SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 15/04/2026 09:20

Hôm nay, ngày 15/4/2026 giá vàng thế giới chưa dừng đà tăng khi giá trị đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 173 triệu đồng, bán ra 175,5 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 171 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 500.000 đồng, lên 171,2 triệu đồng, bán ra tăng 800.000 đồng, lên 173 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 2,3 - 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 172,7 triệu đồng, bán ra 175,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 15/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.839 USD/ounce, tăng mạnh 79 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.760 USD/ounce).

Sự suy yếu của đồng USD đã trở thành yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng. Việc chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua đã kích thích nhu cầu mua vàng từ các nhà đầu tư, đặc biệt khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ còn ở mức khoảng 4,25%.

Dù vậy, điểm đáng chú ý là tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường đang được cải thiện nhờ triển vọng kinh tế tích cực hơn. Song, điều này lại hỗ trợ cho cả vàng – một tài sản trú ẩn vốn truyền thống, thông qua kỳ vọng về nhu cầu tiêu dùng và thương mại tăng trưởng.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô giảm mạnh và đang giao dịch quanh mức 93,5 USD/thùng. Sự suy yếu của đồng USD cùng với động thái điều chỉnh giá dầu góp phần tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/4/2026: Bật tăng mạnh mẽ, vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 14/4/2026 giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng.

Dị vật mắc kẹt trong đường thở của trẻ suốt 13 tháng

