Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

Đời sống 13/04/2026 09:09

Hôm nay, ngày 13/4/2026, giá vàng thế giới rớt hàng chục USD khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, sau thông tin ông Donald Trump ra lệnh hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo thông tin VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch ngày 13/4, lúc 8h30, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 900 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 168,2-171,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 11/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 169,4–172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. So với cuối tuần trước, giá đã giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng - Ảnh 1
Vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng. Ảnh: VietNamNet. 

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ giao dịch quanh 169,1–172,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn giảm từ 1,9–2,2 triệu đồng/lượng tùy chiều mua – bán.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm 300.000 đồng/lượng, xuống mức 169,4–172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), cho thấy xu hướng suy yếu đồng thuận trên toàn thị trường.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 ngày 13/4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.681 USD/ounce, giảm 65 USD/ounce (mất gần 1,4%) so với cuối tuần trước.

Giá vàng rớt thẳng đứng khi nhà đầu tư phản ứng tiêu cực trước những nỗi lo xung đột ở Trung Đông vẫn căng thẳng.

Trong diễn biến mới nhất, sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo Al Jazeera, ngày 12/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu áp đặt phong tỏa đối với mọi tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz "ngay lập tức", chỉ ít giờ sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad - Pakistan thất bại.

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