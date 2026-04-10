Giá vàng hôm nay, ngày 10/4/2026: Bật tăng trở lại sau phiên lao dốc, nhưng người mua 'đu đỉnh' lỗ vẫn 21,2 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 10/4/2026 giá vàng thế giới đảo chiều đi lên khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ nóng lên. Trong nước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng, mỗi kg bạc tăng hơn 1 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, lúc 8 giờ 36, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng so với chốt ngày 9/4.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2/3 (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 18,2 triệu đồng. Người mua vàng từ 2/3 tới nay đã lỗ 21,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 21 triệu đồng/lượng, giảm so với mức chênh 28 - 30 triệu đồng/lượng gần đây, song cũng là rất cao, bất hợp lý.

Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 10/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.761 USD/ounce, tăng khoảng 51 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.710 USD/ounce). Đây là mức phục hồi đáng kể sau khi kim loại quý này chịu sức ép bán ra trong phiên trước đó.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng 3%, vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu kiểm soát lạm phát 2% mà Fed đề ra. Việc lạm phát cơ bản vẫn nóng khiến nhà đầu tư lo ngại Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, từ đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Bên cạnh đó, các yếu tố thị trường bên ngoài cũng hỗ trợ đà phục hồi của giá vàng. Giá dầu thô tăng mạnh, giao dịch quanh mức 101 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) suy yếu nhẹ, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,28%.

Đà tăng của giá vàng hôm nay diễn ra ngay sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát quan trọng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của tháng 3-2026 tăng 0,4% so với tháng trước. Mức tăng này phù hợp với dự báo của thị trường và duy trì ở mức cao nhất trong 10 tháng gần đây.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm Hôm nay, ngày 9/4/2026 giá vàng thế giới đảo chiều đi xuống trong bối cảnh Mỹ yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz. Từ đó kéo theo giá vàng trong nước giảm sốc khiến người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm.

