Giá vàng hôm nay, ngày 8/4/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng miếng SJC tăng tới 4,5 triệu/lượng

Đời sống 08/04/2026 09:38

Hôm nay, ngày 8/4/2026 giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi nhiều quốc gia tăng sức mua, bất chấp việc Mỹ tạm ngừng tấn công Iran.

Theo thông tin báo VietNamNet, với đà tăng mạnh mẽ của giá vàng thế giới, giá vàng SJC và nhẫn trơn lên hàng triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/4, lúc 8h26', giá vàng miếng SJC tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 8/4/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng miếng SJC tăng tới 4,5 triệu/lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 8/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng đáng kể, dao động quanh mức 4.746 USD/ounce, cao hơn 139 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.607 USD/ounce).

Đến khoảng 6 giờ 20, giá kim loại quý tiếp tụt vọt lên hơn 4.800 USD/ounce, tăng hơn 160 USD trong 24 giờ qua. Quy đổi khoảng 152 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng gần 5% lên sát 77 USD/ounce. Trong khi đó giâ dầu rơi thẳng đứng về quanh 100 USD/thùng.

Sự phục hồi mạnh mẽ của kim loại quý diễn ra khi nhiều ngân hàng trung ương tăng cường mua vào, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Tổng thống Trump cho biết ông đã đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công Iran trong thời gian hai tuần, sau khi nhận được đề xuất 10 điểm từ phía Tehran – được đánh giá là cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán.

Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng tấn công này phụ thuộc vào việc Iran mở cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Một trụ cột hỗ trợ giá vàng tăng mạnh đến từ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua lượng vàng lớn nhất khoảng 5 tấn.

Đây là tháng thứ 17 liên tiếp PBOC bổ sung dự trữ vàng, đưa tổng lượng vàng dự trữ của quốc gia này lên mức cao mới. Việc mua vàng của Trung Quốc được xem là yếu tố củng cố niềm tin nhà đầu tư vào kim loại quý này.

Giới phân tích nhận định biến động địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố cần theo dõi, sức mua từ các ngân hàng trung ương – đặc biệt là Trung Quốc đang tác động mạnh đến thị trường vàng. Các diễn biến đàm phán Mỹ - Iran sẽ chi phối xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

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