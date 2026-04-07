Em dâu khóc hết nước mắt vì giúp việc bỗng dưng có bầu, tôi sang an ủi thì 'chết lặng' khi nhìn thấy vật này trong góc phòng

Tâm sự 07/04/2026 21:00

Một hôm, đang ở nhà thì tôi nhận được cuộc gọi của Linh, cô em dâu. Linh nức nở trong điện thoại nói rằng em ấy phát hiện người giúp việc có thai. Linh tình cờ thấy que thử thai mới mua của cô ta trong phòng. Nhưng cô ta vốn không có bạn trai, hầu hết thời gian đều ở nhà làm việc. Linh nghĩ ngay đến việc người giúp việc ăn nằm với chồng của mình.

Linh bắt người giúp việc phải thử thai ngay, kết quả đúng là cô ta đang mang thai. Dù Linh tra hỏi chồng và người giúp việc cỡ nào thì họ vẫn chối đây đẩy, cô ta cũng không hé một lời là đang qua lại với ai. Thấy tình hình trước mặt rõ mồn một, Linh chắc chắn rằng chồng và người giúp việc có quan hệ mờ ám với nhau.

Linh mới sinh con được một năm, người giúp việc khá trẻ làm cho nhà em ấy cũng hơn nửa năm nay. Không ngờ chuyện động trời này có thể xảy ra. Trước khi thuê người giúp việc, tôi từng nhắc Linh phải cẩn thận. Nhưng em ấy cứ tin tưởng bạn bè giới thiệu thì không phải lo.

Thấy em dâu gặp cảnh chồng ngoại tình thì tôi thương lắm. Tôi tranh thủ thời gian ghé nhà tìm cách an ủi em ấy. Linh cho kẻ thứ ba kia qua nhà bạn mình ở, để cô có thời gian tra hỏi chồng, tìm ra chứng cứ rõ ràng. Linh không dám đuổi cô ả kia đi, vì sợ chồng sẽ làm gì sau lưng mình.

Tôi nói chuyện với em dâu một lúc thì định đi ra ngoài coi qua nhà cửa. Tôi mở cửa phòng của cô giúp việc kia. Căn phòng hầu như đã không còn đồ đạc gì, nhưng mắt tôi chợt chú ý tới một vật trong góc phòng. Là một khuyên tai, chắc là đồ bị cô nàng kia đánh rơi.

Nhưng điều làm tôi tá hỏa là chiếc khuyên tai này giống hệt cái tôi từng đánh mất trong nhà. Đây là một trong những món trang sức đắt tiền nhất mà tôi từng mua. Một cô giúp việc bình thường làm sao có được nó? Tôi rợn người khi nghĩ đến khả năng có một người tặng cho cô ta.

Khi phát hiện bị mất bông tai, tôi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng đều không thấy. Tôi ở nhà làm nội trợ chẳng đi đâu, người lạ cũng không đến chơi nhà trong thời gian đó, tôi còn cất bông tai cẩn thận trong bàn trang điểm. Khả năng trộm vào nhà hay tôi đánh mất bên ngoài là không thể. Càng nghĩ tôi lại càng run sợ.

Tôi đem chiếc bông tai kia về nhà, đưa ra trước mặt chồng tồi nói mình tìm được trong phòng ngủ của người giúp việc nhà em dâu. Chồng tôi thấy thế thì tái mặt không trả lời. Sau một hồi bị tra hỏi, anh không giấu giếm tôi được nữa, khai nhận mình là cha của đứa trẻ trong bụng cô ta. Qua vài lần đến chơi nhà em trai thì hai người họ bám dính lấy nhau rồi gây họa.

Sau thời gian đau khổ, tôi kiên quyết ly hôn với chồng. Tôi không thể ngờ được lại phát hiện chồng ngoại tình trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. Nếu em dâu không tâm sự với tôi về người giúp việc nhà mình thì có phải tôi sẽ còn bị chồng lừa dối dài dài nữa không?

Con gái cười nói vui vẻ với "người lạ", tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy

Con gái cười nói vui vẻ với "người lạ", tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy

Đến nay đã 4 năm sau ngày ly hôn, chồng tôi vẫn một thân một mình, không quay lại với người cũ, cũng không có thêm người mới. Anh vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục tôi cùng con trở về.

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Vừa đi công tác về đã vội vàng gần gũi vợ, tôi khóc nghẹn khi thấy những vết sẹo chằng chịt sau lớp áo em

Vừa đi công tác về đã vội vàng gần gũi vợ, tôi khóc nghẹn khi thấy những vết sẹo chằng chịt sau lớp áo em

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 8/4/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 8/4/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Em dâu khóc hết nước mắt vì giúp việc bỗng dưng có bầu, tôi sang an ủi thì "chết lặng" khi nhìn thấy vật này trong góc phòng

Em dâu khóc hết nước mắt vì giúp việc bỗng dưng có bầu, tôi sang an ủi thì "chết lặng" khi nhìn thấy vật này trong góc phòng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Sau ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 8/4/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Trúng số độc đắc đúng 8/4/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền'

Trương Lăng Hách rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm với hình tượng 'tướng quân phấn nền'

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 7/4/2026: Biến động khó lường, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 7/4/2026: Biến động khó lường, trong nước tiếp tục giảm

Tử vi thứ Tư 8/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Tư 8/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gã chồng "vắt cổ chày ra nước" bỗng vung tiền mua cả chục con gấu bông, vợ sởn gai ốc khi nhìn thấy thứ giấu bên trong

Gã chồng "vắt cổ chày ra nước" bỗng vung tiền mua cả chục con gấu bông, vợ sởn gai ốc khi nhìn thấy thứ giấu bên trong

Cầm kết quả ADN trên tay, mẹ chồng điếng người phát hiện bí mật động trời về "tác giả" thực sự của đứa cháu nội

Cầm kết quả ADN trên tay, mẹ chồng điếng người phát hiện bí mật động trời về "tác giả" thực sự của đứa cháu nội

Đi khám thai gặp đúng người yêu cũ làm bác sĩ, tôi "run như cầy sấy" nhưng câu nói của anh lại khiến chồng tôi sướng phát điên

Đi khám thai gặp đúng người yêu cũ làm bác sĩ, tôi "run như cầy sấy" nhưng câu nói của anh lại khiến chồng tôi sướng phát điên

Chê vợ xấu nên mặc kệ cô ấy ôm con về ngoại, 1 tháng sau tôi "ngã quỵ" khi nhận cuộc điện thoại báo tin chấn động

Chê vợ xấu nên mặc kệ cô ấy ôm con về ngoại, 1 tháng sau tôi "ngã quỵ" khi nhận cuộc điện thoại báo tin chấn động

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Nửa đêm liên hoan về, tôi "đứng hình" thấy bóng người lù lù trong nhà, vừa bật đèn lên liền ngã quỵ khi biết danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi "đứng hình" thấy bóng người lù lù trong nhà, vừa bật đèn lên liền ngã quỵ khi biết danh tính