Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng thẫn thờ xanh xao, biết được lý do đằng sau tôi càng thêm khiếp vía

Tâm sự 05/06/2026 17:00

Một tuần trước, chồng tôi đi vắng, mẹ chồng bất ngờ nói tôi sang ngủ cùng bà. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn tâm sự cùng tôi nên không từ chối. Nhưng đêm đó mẹ chồng chỉ hỏi han sức khỏe của tôi rồi ngủ.

Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi đừng nóng vội, tâm lý thoải mái thì sẽ dễ mang thai hơn. Nếu trong nửa năm tới chúng tôi vẫn chưa có con thì có thể thụ tinh nhân tạo.

Vợ chồng tôi cũng không quá lo lắng, chỉ có mẹ chồng tôi là đứng ngồi không yên. Tôi khuyên bà đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng tôi có điều kiện tiền bạc thì có thể nhờ vào y học bây giờ can thiệp.

Nhưng dù tôi và chồng có động viên mẹ chồng thế nào thì bà ấy vẫn sầu lo ngày đêm. Bà ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày cứ thẫn thờ, cả người xanh xao gầy rộc đi. Nhưng mẹ chồng không hề trút giận lên tôi, chỉ một mình ôm buồn phiền vào người. Nhiều lúc nhìn thấy bà như thế tôi cũng thấy có lỗi lắm.

Một tuần trước, chồng tôi đi vắng, mẹ chồng bất ngờ nói tôi sang ngủ cùng bà. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn tâm sự cùng tôi nên không từ chối. Nhưng đêm đó mẹ chồng chỉ hỏi han sức khỏe của tôi rồi ngủ. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng mẹ chồng hét thất thanh, bà choàng tỉnh mặt mày tái nhợt nhìn sang tôi. Tôi lo lắng hỏi mẹ chồng có phải mơ thấy ác mộng hay không.

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng thẫn thờ xanh xao, biết được lý do đằng sau tôi càng thêm khiếp vía - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng nhìn tôi buồn rầu, thở dài một hơi rồi kể một câu chuyện cho tôi nghe. Ngày trước chồng tôi từng có người yêu cũ nhưng mẹ chồng tôi không ưng thuận gia cảnh của cô ấy. Dù cô ấy có thai bà cũng nhất quyết không nhận dâu. Quá tức giận, cô gái kia quyết định phá thai rồi chia tay với chồng tôi.

Sau này, mẹ chồng tôi rất hối hận nhưng chuyện đã rồi không thể cứu vãn. Đến khi tôi về làm dâu mãi không có con thì bà bắt đầu lo sợ. Bà sợ vì chuyện tàn nhẫn ngày trước mình làm nên giờ khó có cháu bế bồng. Mẹ chồng tôi nói chỉ khi tôi có bầu, cháu sinh ra khỏe mạnh thì bà mới thôi lo âu bất an.

Tôi dù bất ngờ khi nghe chuyện cũ của chồng nhưng vẫn tìm cách động viên mẹ chồng. Tôi nói tôi và chồng không hề mắc bệnh gì, chỉ là chậm có con. Huống hồ, người yêu cũ của chồng tôi muốn phá thai, bà cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra.

Nhưng mẹ chồng tôi vẫn tự oán trách mình. Tôi vừa thương bà vừa không biết phải làm sao. Chuyện con cái thật sự không thể cứ muốn là có ngay được…

Bất ngờ thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Bất ngờ thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Đến ngày thứ ba, khuya hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy thì không thấy vợ đâu. Tôi định đi xuống bếp uống ước, đồng thời tìm xem khuya rồi mà vợ đã đi đâu. Lúc tôi đi qua phòng chị giúp việc ở tầng trệt thì bất ngờ nghe tiếng vợ nghẹn ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng cho chị gái 500 triệu mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận anh ta thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận anh ta thấu xương

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026

Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Áp dụng phác đồ đa mô thức, Vinmec Central Park phẫu thuật thành công ca u não phức tạp cho bệnh nhân Campuchia

Áp dụng phác đồ đa mô thức, Vinmec Central Park phẫu thuật thành công ca u não phức tạp cho bệnh nhân Campuchia

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng thẫn thờ xanh xao, biết được lý do đằng sau tôi càng thêm khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng thẫn thờ xanh xao, biết được lý do đằng sau tôi càng thêm khiếp vía

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52?

Điều gì khiến đời tư của Kim Thành Vũ luôn là một ẩn số ở tuổi 52?

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/6/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng chỉ nghĩ ăn sầu riêng gây nóng: Đây 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe ít ai biết tận dụng

Đừng chỉ nghĩ ăn sầu riêng gây nóng: Đây 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe ít ai biết tận dụng

Tử vi thứ Bảy 6/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Tử vi thứ Bảy 6/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, phú quý đại tài, Tý - Thân đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2026: Thế giới bật tăng, vàng SJC trong nước dậm chân ở mức 156 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ đột ngột, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi hôi, tôi mở ra thì choáng váng bật khóc nức nở

Vợ đột ngột, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi hôi, tôi mở ra thì choáng váng bật khóc nức nở

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể ngỏ ý muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể ngỏ ý muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Hùa theo mẹ xúc phạm nhân phẩm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Hùa theo mẹ xúc phạm nhân phẩm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Tình cờ chạm mặt vợ cũ trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Tình cờ chạm mặt vợ cũ trong bệnh viện, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Bất ngờ thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Bất ngờ thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng đằng sau

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tim tôi chệch nhịp muốn ly hôn

Đi công tác lạ chỗ thức đến nửa đêm, vừa nghe tiếng gõ cửa tim tôi chệch nhịp muốn ly hôn