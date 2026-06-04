Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự gia đình 04/06/2026 17:30

Từ ngày có người giúp việc, tôi sống thoải mái vui vẻ hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi lại thấy chồng dường như có gì đó là lạ. Thời gian gần đây, Liêm bỗng dưng tắm lâu hơn ngày trước, cả tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi và Liêm lấy nhau đã 9 năm. Quả thật, cuộc sống hôn nhân vất vả hơn thời còn yêu nhau. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan. Liêm dù không thường xuyên giúp đỡ vợ việc nhà, thấu hiểu vợ nhưng anh giỏi kiếm tiền. Anh cũng hay la cà đi chơi với bạn bè, thường cầm điện thoại khi ở bên vợ.

Tôi và Liêm nhiều lần cãi nhau vì anh ham chơi, bỏ bê vợ con. Nhưng chồng tôi luôn tìm lý do biện hộ cho mình. Anh nói anh dù ham vui nhưng chẳng tốn kém bao nhiêu, cũng chỉ đá bóng, chơi game. Anh đưa tiền cho tôi hàng tháng, tôi muốn tiêu thế nào cũng được. Anh còn than thở đi làm đã mệt rồi, không muốn về nhà còn phải làm việc nhà.

Ban đầu nghe chồng nói thế tôi thấy khó chịu lắm nhưng dần dà cũng nghĩ thoáng ra. Dù sao tôi có người chồng như Liêm cũng đã may mắn hơn nhiều. Thấy bản thân làm việc nhà một mình cực nhọc, tôi liền thuê người giúp việc.

Từ ngày có người giúp việc, tôi sống thoải mái vui vẻ hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi lại thấy chồng dường như có gì đó là lạ. Thời gian gần đây, Liêm bỗng dưng tắm lâu hơn ngày trước, cả tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy lạ thì hỏi chồng, anh lại khó chịu nói tôi tò mò chuyện không đâu. Đến cuối tháng khi nhận hóa đơn, tôi sững người bất ngờ. Số tiền gấp rưỡi tháng vừa rồi. Vậy có nghĩa là chồng tôi xả nước liên tục trong suốt 1 tiếng tắm. Tôi bỗng thấy có gì đó không đúng.

Tôi quyết định một tối đưa hai con về ngoại, còn mình ở nhà để ý lúc chồng đi tắm. Liêm về nhà rồi vào phòng tắm bắt đầu xả nước. Tôi kê sát vào cửa phòng tắm thì nghe tiếng nước không ngừng cùng tiếng nhạc từ điện thoại của chồng. Tôi cảm thấy chồng đang có gì đó che giấu mình. Tôi cố gắng kê sát tai thêm nữa thì nghe tiếng chồng trò chuyện với ai đó.

Sau khi chồng ra khỏi phòng tắm, tôi đi vào kiểm tra một lượt xem có nhìn thấy gì khả nghi không. Tôi lục hết các tủ cũng không thấy gì. Đi đến bình chứa nước bồn cầu, tôi lật nắp lên. Trong đó có một chiếc hộp được chồng giấu trong một túi ni lông màu đen. Mở hộp ra tôi thấy một chiếc điện thoại.

Không một mình đoán già đón non nữa, tôi đem chiếc điện thoại đến trước mặt chồng, buộc anh phải mở lên cho tôi kiểm tra. Thấy không thể giấu được vợ, Liêm thú thật dạo này đang liên lạc với một cô gái mới quen trên mạng. Anh nói vì chuyện chăn gối của vợ chồng tôi quá nhạt nên anh mới giở thói trăng hoa. Nhưng anh cam đoan với tôi là chưa hề gặp cô gái kia, càng không có chuyện lên giường.

Dù vậy, tôi vẫn đau lòng, cảm giác bị chồng phản bội rất khó chịu. Tôi nhìn người phụ nữ kia xinh đẹp lại trẻ trung hơn mình, trong lòng đắng chát tủi thân. Vài ngày sau bình tĩnh lại, cả tôi và chồng nói chuyện với nhau nhiều hơn, tìm hiểu xem mối quan hệ của cả hai đang xảy ra chuyện gì.

Tuy sau đó vợ chồng tôi đã hòa hợp hơn nhưng chuyện chồng mơ tưởng người phụ nữ khác vẫn là cái gai trong lòng tôi, khó mà quên được.

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng tôi không tốt. Bác sĩ nhiều lần khuyên ông nhập viện nhưng ông một mực không chịu. Dù con cháu khuyên thế nào, bố chồng tôi vẫn im lặng ở nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vẻ đẹp tuổi 46 của Cao Viên Viên khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hoan hỷ tay phải ôm thỏi vàng, tay trái ôm thỏi bạc, đổi đời xe sang nhà đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 8h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Hoảng hồn nhìn hóa đơn cuối tháng, vợ bàng hoàng khi biết lý do vì sao chồng bỗng tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Lý Nhược Đồng thẳng thắn đáp trả quan điểm 'đóng phim ngắn là hạ thấp đẳng cấp'

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 5/6/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tham vàng bỏ ngãi, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tham vàng bỏ ngãi, sau 3 năm gặp lại cô gái mà tôi đã từng làm tổn thương quá nặng nề

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Đời sống 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Thuốc tiêm ung thư khiến khối u biến mất sau vài tuần có giá bao nhiêu?

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 5/6/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/6/2026: Tiếp tục đi xuống, chênh lệch mua vào và bán ra 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ bỏ trốn nhưng đã không thể cứu vãn

Cứ mỗi khi cho con bú hằng đêm, vợ lại lấy khăn che kín mặt mình, khi biết lý do tôi giận run người

Cứ mỗi khi cho con bú hằng đêm, vợ lại lấy khăn che kín mặt mình, khi biết lý do tôi giận run người

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi lặng người vì hoang mang

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi lặng người vì hoang mang

Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con của mình y đúc rồi ‘bật ngửa’ vì sự thật đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con của mình y đúc rồi ‘bật ngửa’ vì sự thật đằng sau

Hùng hổ đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng vừa nhìn thấy mặt bồ của con trai liền quay mặt bỏ về

Hùng hổ đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng vừa nhìn thấy mặt bồ của con trai liền quay mặt bỏ về