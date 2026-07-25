Bỏ vợ chạy theo nhân tình, chồng về thăm nhà thì sốc trước hành động của hàng xóm với vợ mình

Tâm sự gia đình 25/07/2026 19:00

Khi tôi về đến đầu ngõ, tôi nấn ná một lúc chưa bước vào nhà. Tôi thấy vợ đang quét sân thì bỗng dưng loạng choạng như sắp ngất. Tôi định chạy vào thì bất ngờ thấy một bóng người vụt chạy tới, đỡ lấy vợ tôi. Đó là anh hàng xóm kế bên nhà tôi bấy lâu nay.

Tôi và Nhi lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Hai năm đầu, chúng tôi không quá mong ngóng con, nghĩ là cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng đến năm thứ ba rồi thứ tư vẫn chưa có con, lại nghe bố mẹ hai bên thúc giục, vợ chồng tôi càng căng thẳng. Nhi khuyên cả hai nên đi thăm khám nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi khỏe mạnh thế này, chẳng có bệnh gì mà phải đi đến những chỗ đó. Nghe Nhi nói nhiều lần, tôi tức giận quát lên:

“Anh không có vấn đề gì hết, lỗi là tại em mà, không phải sao?”.

 

Vợ tôi nhìn tôi chết sững. Tôi biết mình nói quá lời nhưng cũng chẳng nói xin lỗi vợ vì tôi không nói sai. Trước khi lấy nhau, Nhi từng phá thai vì bị người yêu bỏ rơi, điều kiện cô ấy lúc đó cũng không thể một mình nuôi con. Lúc yêu nhau, nghe vợ thật thà chia sẻ như thế, tôi chưa từng chê bai, thậm chí còn thấy thương cô ấy. Nhưng giờ đã lấy nhau 4 năm vẫn không có con thì tôi lại thấy hối hận.

 

Vì chuyện con cái không thuận lợi nên tình cảm vợ chồng tôi càng bị rạn nứt. Tôi chán nản, quyết định chuyển công tác đến một thành phố khác. Từ ngày xa nhà, tôi rất ít khi chủ động gọi điện cho vợ. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn vợ nhưng lại không nỡ, dù sao cũng đã bên nhau lâu như thế rồi.

Mới hai tháng sống xa vợ, tôi sa vào mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Đó là cô hàng xóm ở cạnh phòng trọ của tôi, cô ấy từng có một đời chồng. Tôi không quá yêu người phụ nữ này, chỉ thấy vui được lúc nào thì tính lúc đó. Nào ngờ vợ tôi bất ngờ lên thăm tôi thì chứng kiến màn ngoại tình của chồng. Cô ấy tức giận bỏ về, không nói một lời nào. Ban đầu tôi cũng chẳng hoảng loạn, nhưng ngay hôm sau tôi đã trở về nhà. Tôi vẫn không muốn ly hôn với vợ.

Bỏ vợ chạy theo nhân tình, chồng về thăm nhà thì sốc trước hành động của hàng xóm với vợ mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi về đến đầu ngõ, tôi nấn ná một lúc chưa bước vào nhà. Tôi thấy vợ đang quét sân thì bỗng dưng loạng choạng như sắp ngất. Tôi định chạy vào thì bất ngờ thấy một bóng người vụt chạy tới, đỡ lấy vợ tôi. Đó là anh hàng xóm kế bên nhà tôi bấy lâu nay.

Cơn ghen tuông trông tôi trỗi dậy. Tôi hùng hổ chạy tới kéo vợ về phía mình. Tôi trừng mình nhìn anh ta. Chẳng ngờ anh ta không sợ, còn một mực nắm lấy tay vợ tôi. Anh ta nói:

“Anh có quyền gì mà nổi giận. Anh bỏ rơi vợ rồi lăng nhăng bên ngoài thì đừng có về đây nữa. Tôi nói cho anh biết tôi nhịn anh lâu rồi, giờ tôi sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy, anh đừng hòng có cơ hội lần nữa”.

Tôi chết sững nghe cụm từ “mẹ con cô ấy” từ miệng tên hàng xóm kia. Tôi nhìn vợ trân trối như hỏi lại vợ rốt cuộc tôi có nghe nhầm không. Vợ tôi hất tay tôi ra, lạnh giọng nói:

“Đúng là tôi có thai, là con của anh đó. Nhưng tôi không ở với anh nữa, tôi viết đơn ly hôn rồi, anh về rồi thì vào ký đơn đi”.

Cảm xúc trong tôi lúc đó lẫn lộn giữa vui mừng, hối hận và hoảng sợ. Tôi biết mình có lỗi với vợ, tôi biết mình ích kỷ nhưng đến cùng tôi cũng không muốn ly hôn vợ mà. Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ tha thứ, làm sao để giành lại cô ấy đây?

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, hành động ấm áp của người lạ khiến tôi bối rối

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa, hành động ấm áp của người lạ khiến tôi bối rối

Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giữa đêm khuya, cháu chồng tìm đến trong bộ dạng tội nghiệp, sự thật phía sau khiến tôi nghẹn lòng

Giữa đêm khuya, cháu chồng tìm đến trong bộ dạng tội nghiệp, sự thật phía sau khiến tôi nghẹn lòng

Tâm sự 46 phút trước
Nhập viện 2 lần trong tháng đầu tiên kết hôn, bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện 2 lần trong tháng đầu tiên kết hôn, bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Chủ tiệm vàng cười khẩy rồi bảo tôi mang vàng về, sự thật phía sau khiến tôi cứng người

Chủ tiệm vàng cười khẩy rồi bảo tôi mang vàng về, sự thật phía sau khiến tôi cứng người

Tâm sự 55 phút trước
Tôi nghĩ em chồng sẽ oán trách, nhưng điều cô ấy để lại sau một năm ở nhờ khiến tôi xấu hổ vô cùng

Tôi nghĩ em chồng sẽ oán trách, nhưng điều cô ấy để lại sau một năm ở nhờ khiến tôi xấu hổ vô cùng

Tâm sự 59 phút trước
Đã có vợ nhưng vẫn xao xuyến khi gặp mối tình đầu, cái kết khiến anh chết lặng vì màn ngã giá trơ trẽn

Đã có vợ nhưng vẫn xao xuyến khi gặp mối tình đầu, cái kết khiến anh chết lặng vì màn ngã giá trơ trẽn

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Khinh thường chồng nghèo, người vợ hối hận khi bí mật dưới gầm giường được phơi bày

Khinh thường chồng nghèo, người vợ hối hận khi bí mật dưới gầm giường được phơi bày

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng nghe lén thì "sững người" khi biết sự thật

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng nghe lén thì "sững người" khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Người yêu báo tin có bầu, tôi lỡ buông một câu đùa khiến cô ấy bật khóc rồi quỳ xuống

Người yêu báo tin có bầu, tôi lỡ buông một câu đùa khiến cô ấy bật khóc rồi quỳ xuống

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tưởng được chồng tặng quà sinh nhật lãng mạn, người vợ hoảng hốt khi mở hộp

Tưởng được chồng tặng quà sinh nhật lãng mạn, người vợ hoảng hốt khi mở hộp

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Mở quà sinh nhật chồng tặng, người vợ kinh hoàng vì thứ đang cựa quậy bên trong

Mở quà sinh nhật chồng tặng, người vợ kinh hoàng vì thứ đang cựa quậy bên trong

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đừng uống bột sắn dây nếu chưa biết điều này: Kết hợp sai dễ gây họa cho sức khỏe

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng nghe lén thì "sững người" khi biết sự thật

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng nghe lén thì "sững người" khi biết sự thật

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi bám theo thì phát hiện bí mật cô ấy che giấu

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi bám theo thì phát hiện bí mật cô ấy che giấu

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau chồng lại ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau chồng lại ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới 3 năm trước, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì sốc trước lý do

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới 3 năm trước, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì sốc trước lý do

Thấy nhà thông gia đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng tỏ ý không vui ai dè bố cô dâu cười: 'Xe chở 2 tỷ tặng vợ chồng nó đấy''

Thấy nhà thông gia đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng tỏ ý không vui ai dè bố cô dâu cười: 'Xe chở 2 tỷ tặng vợ chồng nó đấy''

Thấy vợ xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Thấy vợ xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt