Ngày 4/6, chị Lê Hoàng D., mẹ của cháu H.T.S. (SN 2010, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), cho biết con trai chị bị một nhóm người hành hung tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở, phường Hoàng Mai, Hà Nội vào khoảng 1h ngày 31/5.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/6, chị Lê Hoàng D., mẹ của cháu H.T.S. (SN 2010, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), cho biết con trai chị bị một nhóm người hành hung tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở, phường Hoàng Mai, Hà Nội vào khoảng 1h ngày 31/5.

Theo phản ánh của chị D., thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm đối tượng đã tập trung đánh đập cháu S. Trong quá trình hành hung, những người này còn dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Chị D. cho biết các đối tượng đã sử dụng mũ cối đập nhiều lần vào vùng đầu của cháu, đồng thời đấm đá và túm tóc kéo lê nạn nhân trên nền bê tông.

“Hành vi trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, danh dự và sự an toàn của cháu. Đến thời điểm này, con trai tôi vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn”, chị D. chia sẻ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/6, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.

Theo vị lãnh đạo này, cơ quan công an đã mời gia đình bị hại đến làm việc, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa có mặt.

Liên quan đến vụ việc, chị D. cho biết đang công tác tại Nhật Bản nên chưa thể trở về Việt Nam ngay. Trong thời gian tới, chị sẽ sắp xếp về nước và cùng con trai đến cơ quan công an làm việc theo yêu cầu để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

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