Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một công trình xây dựng

Đời sống 04/06/2026 13:49

Ngày 3/6, UBND xã Nam Cường có thông báo về việc tìm người thân cho trẻ bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào lúc 5h30 ngày 3/6, tại tầng 2 ngôi nhà đang xây dựng của anh Đào Thanh Tùng (SN 1993, tại thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên), chủ nhà đã phát hiện một giỏ nhựa, bên trong đựng 1 bé gái và không có giấy tờ tùy thân. Vụ việc nhanh chóng được anh Tùng cấp báo cho chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Nam Cường cử lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành xác minh và lập biên bản.

Qua kiểm tra sơ bộ bên ngoài, bé gái được xác định nặng 2,8kg, sinh được khoảng 5 ngày tuổi, tay chân đầy đủ, không có dị tật, không có bầm tím trên thân thể, sức khỏe và hô hấp bình thường…

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một công trình xây dựng - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại tầng 2 ngôi nhà đang xây dựng của gia đình anh Đào Thanh Tùng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Lao Động, cũng theo chính quyền xã Nam Cường, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ đến nhận lại, đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Trường hợp không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho trẻ theo quy định.

Hiện tại, trong lúc tìm thân nhân cho trẻ, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được UBND xã Nam Cường tạm bàn giao cho gia đình anh Đào Thanh Tùng chăm sóc nuôi dưỡng.

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