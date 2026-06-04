Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một công trình xây dựng

Đời sống 04/06/2026 13:49

Ngày 3/6, UBND xã Nam Cường có thông báo về việc tìm người thân cho trẻ bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào lúc 5h30 ngày 3/6, tại tầng 2 ngôi nhà đang xây dựng của anh Đào Thanh Tùng (SN 1993, tại thôn Ái Quốc, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên), chủ nhà đã phát hiện một giỏ nhựa, bên trong đựng 1 bé gái và không có giấy tờ tùy thân. Vụ việc nhanh chóng được anh Tùng cấp báo cho chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Nam Cường cử lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, tiến hành xác minh và lập biên bản.

Qua kiểm tra sơ bộ bên ngoài, bé gái được xác định nặng 2,8kg, sinh được khoảng 5 ngày tuổi, tay chân đầy đủ, không có dị tật, không có bầm tím trên thân thể, sức khỏe và hô hấp bình thường…

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một công trình xây dựng - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại tầng 2 ngôi nhà đang xây dựng của gia đình anh Đào Thanh Tùng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Lao Động, cũng theo chính quyền xã Nam Cường, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ đến nhận lại, đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh mối quan hệ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Trường hợp không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho trẻ theo quy định.

Hiện tại, trong lúc tìm thân nhân cho trẻ, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được UBND xã Nam Cường tạm bàn giao cho gia đình anh Đào Thanh Tùng chăm sóc nuôi dưỡng.

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới hố thang máy vận chuyển rác ở bệnh viện

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới hố thang máy vận chuyển rác ở bệnh viện

Ngày 3/6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh phát đi thông cáo báo chí liên quan vụ việc một nam nhân viên thử việc được phát hiện tử vong trong khuôn viên bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏ rơi trẻ em tin moi bé gái bị bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 38 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong