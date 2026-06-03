Danh tính người phụ nữ tử vong dưới hố thang máy vận chuyển rác ở bệnh viện

Đời sống 03/06/2026 16:27

Ngày 3/6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh phát đi thông cáo báo chí liên quan vụ việc một nam nhân viên thử việc được phát hiện tử vong trong khuôn viên bệnh viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/6, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, khoảng 8h cùng ngày, bệnh viện nhận được thông báo từ cán bộ giám sát của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ về việc bà Nguyễn Thị T. (SN 1962, trú khu Đại Đán, phường Tuần Châu, nhân viên vệ sinh của công ty), vắng mặt tại vị trí làm việc. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã khẩn trương phối hợp với công ty tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9h15 cùng ngày, bà T. được phát hiện tại vị trí hố thang máy vận chuyển rác ở tầng 1, nhà D của bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân. 

Nạn nhân được đưa về Khoa Cấp cứu để xử trí. Bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp nhưng bà T. không qua khỏi.

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới hố thang máy vận chuyển rác ở bệnh viện - Ảnh 1
Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau vụ việc, bệnh viện đã thông báo tới cơ quan công an địa phương, đơn vị sử dụng lao động và đơn vị bảo trì thang máy để phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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